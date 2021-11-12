https://ria.ru/20211112/turist-1758773134.html
В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера
В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 12.11.2021
В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера
Полиция Сочи нашла пожилого туриста, который ранее пропал из пятизвездочного отеля в районе Курортного проспекта, мужчина находился примерно в 10 километрах от... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:50
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СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Сочи нашла пожилого туриста, который ранее пропал из пятизвездочного отеля в районе Курортного проспекта, мужчина находился примерно в 10 километрах от гостиницы, в которой проживал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев."Нашли, вчера вечером, на Виноградной", - сказал Кошелев.Ранее в соцсетях появилась информация, что из элитного отеля пропал доктор экономических наук, прилетевшей с супругой в Сочи на отдых из Москвы. По словам очевидцев, туристу Валерию Панагушину 79 лет, у него болезнь Альцгеймера, поэтому, как предполагают пользователи соцсетей, мужчина мог забыть, в какой гостинице проживает. Как подтверждала сочинская полиция, к поиску привлекались сотрудники отеля, правоохранительные органы, служба безопасности. В целом туриста искали шесть поисковых групп. По словам Кошелева, в настоящее время Валерий Панашугин чувствует себя нормально.
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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм, туризм, россия
В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера
Сочинская полиция нашла пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера