https://ria.ru/20211112/turist-1758773134.html

В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера

В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 12.11.2021

В Сочи нашли пропавшего туриста с болезнью Альцгеймера

Полиция Сочи нашла пожилого туриста, который ранее пропал из пятизвездочного отеля в районе Курортного проспекта, мужчина находился примерно в 10 километрах от... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:50

2021-11-12T15:50

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СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Сочи нашла пожилого туриста, который ранее пропал из пятизвездочного отеля в районе Курортного проспекта, мужчина находился примерно в 10 километрах от гостиницы, в которой проживал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев."Нашли, вчера вечером, на Виноградной", - сказал Кошелев.Ранее в соцсетях появилась информация, что из элитного отеля пропал доктор экономических наук, прилетевшей с супругой в Сочи на отдых из Москвы. По словам очевидцев, туристу Валерию Панагушину 79 лет, у него болезнь Альцгеймера, поэтому, как предполагают пользователи соцсетей, мужчина мог забыть, в какой гостинице проживает. Как подтверждала сочинская полиция, к поиску привлекались сотрудники отеля, правоохранительные органы, служба безопасности. В целом туриста искали шесть поисковых групп. По словам Кошелева, в настоящее время Валерий Панашугин чувствует себя нормально.

https://ria.ru/20211013/turisty-1754300064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм, туризм, россия