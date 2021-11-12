https://ria.ru/20211112/tupik-1758849126.html

Лавров заявил, что Москва предложила Парижу обсудить выход из тупика с ЕС

Лавров заявил, что Москва предложила Парижу обсудить выход из тупика с ЕС - РИА Новости, 12.11.2021

Лавров заявил, что Москва предложила Парижу обсудить выход из тупика с ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем пути выхода отношений Москвы и Брюсселя из тупика. РИА Новости, 12.11.2021

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россия

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москва

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шарль мишель

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ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем пути выхода отношений Москвы и Брюсселя из тупика."Я сегодня на полях конференции по Ливии говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который тоже подчеркивал свою заинтересованность в поиске путей выведения наших отношений из глубокого тупика, в котором они оказались в результате принятых Западом мер после того, как в 2014 году они кто поддержал, а кто смирился с тем госпереворотом, который осуществили радикалы на Украине", - сказала Лавров журналистам."Удалось так прямо буквально на ногах поговорить, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем, в том числе и о том, что нам надо все-таки каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем, Евросоюзом имеется в виду", - добавил Лавров журналистам.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

https://ria.ru/20211112/dialog-1758808142.html

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франция, евросоюз, россия, в мире, севастополь, москва, сергей лавров, шарль мишель, евросовет