https://ria.ru/20211112/tserkvi-1758772444.html

Главы церквей США, Польши и Сербии высказались о ситуации на Украине

Главы церквей США, Польши и Сербии высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 12.11.2021

Главы церквей США, Польши и Сербии высказались о ситуации на Украине

Главы православных церквей Америки, Польши и Сербии выступили в поддержку канонической Украинской православной церкви, отметив, что для решения всех проблем... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:48

2021-11-12T15:48

2021-11-12T15:48

религия

сша

сербия

польша

русская православная церковь

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главы православных церквей Америки, Польши и Сербии выступили в поддержку канонической Украинской православной церкви, отметив, что для решения всех проблем нужен всеправославный диалог, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ."Факт возникновения т. н. "Православной церкви Украины" вместо того, чтобы полечить религиозное настроение в Украине, его усилил и усложнил. Вместо единения общества произошло разделение и вышло за пределы т.н. "украинского раскола" и коснулось всего мирового православия. Поэтому нам необходимо постоянно напоминать, что главным признаком соборности святой Православной церкви является ее единство", - цитирует сайт УПЦ обращение митрополита Варшавского и всея Польши Саввы к участникам конференции, которая проходит в Киево-Печерской лавре.Предстоятель Польской церкви митрополит Савва, отметил, что для решения всех проблем требуется всеправославный диалог, и ППЦ всеми силами пытается содействовать этому.Патриарх Сербский Порфирий, приветствуя участников конференции, отметил, что "поддержка раскольников, угрозы и насилие, захват православных храмов и принятие дискриминационных законов, направленных против канонического православия, не могут быть оправданы никакими государственными или национальными соображениями, ибо все это – открытая борьба против Христа Спасителя, а также против его единой, святой, соборной и апостольской церкви".Митрополит всей Америки и Канады Тихон (Моллар) в своем послании подчеркнул, что православная церковь в Америке продолжает вносить свой вклад в дело единства церкви в соответствии с апостольским преданием и принципом соборности. "Мы молимся о росте всех наших усилий для более полного общения между верующими, о процветании божественного царства. И во всем мы полагаемся на Бога, творящего чудеса и дарующего "мир, превосходящий всякое понимание", - сказал митрополит.Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в своем обращении подчеркнул, что угрозы единству православия, вытекающие из действий Константинопольского патриарха, требуют широкого соборного осмысления со стороны иерархов, клириков, монашеских и мирян. "Надеюсь, что нынешняя конференция, проводимая в стенах Киевской духовной академии, внесет свой вклад в осмысление тех вызовов, с которыми сегодня столкнулась православная церковь", - сказал он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html

https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html

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сша, сербия, польша, русская православная церковь, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, патриарх сербский порфирий