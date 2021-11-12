https://ria.ru/20211112/tranzit-1758745747.html

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа - РИА Новости, 12.11.2021

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Москвой свои слова о приостановке прокачки газа по трубопроводу "Ямал — Европа", заявил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:02

2021-11-12T14:02

2021-11-12T14:02

белоруссия

минск

москва

дмитрий песков

евросоюз

александр лукашенко

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Москвой свои слова о приостановке прокачки газа по трубопроводу "Ямал — Европа", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко, комментируя информацию о новых возможных санкциях против Минска, напомнил Евросоюзу о поставках газа и грузов, которые идет через страну.Представитель Кремля отметил, что с ними этот вопрос не обсуждался.Он добавил, что страна безусловно планирует оставаться таким гарантом, а ее надежность как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению.В ответ на вопрос, насколько такие заявления удивительны для Кремля, пресс-секретарь ответил, что их никак не согласовывали, поскольку Белоруссия — суверенное государство.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/gaz-1758691449.html

https://ria.ru/20211111/gaz-1758589453.html

белоруссия

минск

москва

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белоруссия, минск, москва, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко