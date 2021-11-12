https://ria.ru/20211112/transfin-m-1758834139.html
"ТрансФин-М" считает выводы суда о виновности Зотова справедливыми
"ТрансФин-М" считает выводы суда о виновности Зотова справедливыми - РИА Новости, 12.11.2021
"ТрансФин-М" считает выводы суда о виновности Зотова справедливыми
Защита компании "ТрансФин-М" считает справедливым выводы суда о мошенничестве ее бывшего гендиректора Дмитрия Зотова, участника "лондонского списка", сообщили... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:47
2021-11-12T17:47
2021-11-12T19:47
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Защита компании "ТрансФин-М" считает справедливым выводы суда о мошенничестве ее бывшего гендиректора Дмитрия Зотова, участника "лондонского списка", сообщили РИА Новости адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев.Никулинский суд Москвы в пятницу приговорил его к семи лет заключения в колонии общего режима.Адвокаты компании, признанной потерпевшей, настаивают, что доказательств вины "множество". "Мы были убеждены в справедливом решении суда. Качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении", - сказали они.По их словам, "мнимая сделка по продаже тысячи вагонов" скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов принадлежит Зотову, а номинальный владелец фирмы - иностранец - получал от него ежемесячную зарплату в 30 тысяч долларов."Безусловно, лишение свободы является трагедией в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона. Хищение тысячи вагонов и вывод из компании свыше миллиарда рублей на собственные оффшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости", - отметили они.По их словам, обнаружив факт хищений, их доверитель был обязан обратиться в правоохранительные органы, в противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления.
https://ria.ru/20211004/delo-1752915167.html
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происшествия, москва, трансфин-м
17:47 12.11.2021 (обновлено: 19:47 12.11.2021)
"ТрансФин-М" считает выводы суда о виновности Зотова справедливыми
"ТрансФин-М" считает выводы суда о виновности Зотова справедливыми
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Защита компании "ТрансФин-М
" считает справедливым выводы суда о мошенничестве ее бывшего гендиректора Дмитрия Зотова, участника "лондонского списка", сообщили РИА Новости адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев.
Никулинский суд Москвы
в пятницу приговорил его к семи лет заключения в колонии общего режима.
Адвокаты компании, признанной потерпевшей, настаивают, что доказательств вины "множество". "Мы были убеждены в справедливом решении суда. Качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении", - сказали они.
По их словам, "мнимая сделка по продаже тысячи вагонов" скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов принадлежит Зотову, а номинальный владелец фирмы - иностранец - получал от него ежемесячную зарплату в 30 тысяч долларов.
"Безусловно, лишение свободы является трагедией в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона. Хищение тысячи вагонов и вывод из компании свыше миллиарда рублей на собственные оффшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости", - отметили они.
По их словам, обнаружив факт хищений, их доверитель был обязан обратиться в правоохранительные органы, в противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления.