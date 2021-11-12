https://ria.ru/20211112/transfin-m-1758794069.html
Экс-гендиректора "ТрансФин-М" Зотова приговорили к семи годам колонии
Экс-гендиректора "ТрансФин-М" Зотова приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 12.11.2021
Экс-гендиректора "ТрансФин-М" Зотова приговорили к семи годам колонии
Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:57
2021-11-12T16:57
2021-11-12T17:11
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москва
борис титов
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Зотова Роман Костенко."Признать виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде семи лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Такое решение 12 ноября в Никулинском районной суде Москвы в отношении Дмитрия Зотова, экс-генерального директора "ТрансФин-М", участника "лондонского списка" Бориса Титова, вынес судья Константин Дубков", - сказал Костенко.По его словам, защита "намерена обжаловать приговор"."Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и [его бывшему заму Елене] Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего – компании "ТрансФин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль", - пояснил Костенко.Прокуратура ранее запросила для Зотова восемь лет колонии, для Сергеевой – пять с отсрочкой исполнения приговора. Последняя в итоге получила именно пять лет, но условного заключения, с пятью годами испытательного срока.Зотов был гендиректором крупной лизинговой компании "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Уголовное дело о "хищении путем отчуждения имущества компании" было возбуждено в августе 2019 года, максимально статья "Мошенничество в особо крупном размере" предполагает десять лет заключения.Сделка, которую следствие и обвинение расценивают как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвиняет Зотова в фальсификации документов.Спорная сделка не оспаривалась в судебном порядке, претензий к покупателю с момента смены собственников не предъявлялось, отметил ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в отчетности самого "Трансфин-М" сделка не отражена как убыточная.Он же ранее попросил генпрокурора Игоря Краснова изменить позицию гособвинения в уголовном процессе.
https://ria.ru/20211004/delo-1752915167.html
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россия, происшествия, москва, борис титов, трансфин-м
16:57 12.11.2021 (обновлено: 17:11 12.11.2021)
Экс-гендиректора "ТрансФин-М" Зотова приговорили к семи годам колонии
Суд дал семь лет колонии по делу о мошенничестве экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Никулинский районный суд Москвы
в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Зотова Роман Костенко.
"Признать виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде семи лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Такое решение 12 ноября в Никулинском районной суде Москвы в отношении Дмитрия Зотова, экс-генерального директора "ТрансФин-М
", участника "лондонского списка" Бориса Титова
, вынес судья Константин Дубков", - сказал Костенко.
По его словам, защита "намерена обжаловать приговор".
"Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и [его бывшему заму Елене] Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего – компании "ТрансФин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль", - пояснил Костенко.
Прокуратура ранее запросила для Зотова восемь лет колонии, для Сергеевой – пять с отсрочкой исполнения приговора. Последняя в итоге получила именно пять лет, но условного заключения, с пятью годами испытательного срока.
Зотов был гендиректором крупной лизинговой компании "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Уголовное дело о "хищении путем отчуждения имущества компании" было возбуждено в августе 2019 года, максимально статья "Мошенничество в особо крупном размере" предполагает десять лет заключения.
Сделка, которую следствие и обвинение расценивают как хищение имущества "Трансфин-М", заключалась в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвиняет Зотова в фальсификации документов.
Спорная сделка не оспаривалась в судебном порядке, претензий к покупателю с момента смены собственников не предъявлялось, отметил ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в отчетности самого "Трансфин-М" сделка не отражена как убыточная.
Он же ранее попросил генпрокурора Игоря Краснова изменить позицию гособвинения в уголовном процессе.