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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211112/tatarstan-1758828823.html
Татарстан лидирует в ПФО по числу прошедших перепись на "Госуслугах"
Татарстан лидирует в ПФО по числу прошедших перепись на "Госуслугах" - РИА Новости, 12.11.2021
Татарстан лидирует в ПФО по числу прошедших перепись на "Госуслугах"
Татарстан занимает первое месте среди регионов Приволжского федерального округа по числу граждан, принявших участие во всероссийской переписи населения на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:30
2021-11-12T19:30
республика татарстан
общество
иннополис (татарстан)
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Татарстан занимает первое месте среди регионов Приволжского федерального округа по числу граждан, принявших участие во всероссийской переписи населения на портале госуслуг, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Татарстану Наталья Гатауллина."Татарстан входит в топ ИТ-центров России, являясь одним из лидеров по цифровизации среди регионов страны. По числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, Татарстан находится в первой семерке регионов РФ и лидирует в Приволжском федеральном округе", - сказала Гатауллина журналистам.Она напомнила, что интернет-перепись продлена по 14 ноября, хотя ранее планировалось завершить ее 8 ноября. Гатауллина призвала жителей республики, до сих пор не принявших участие в переписной кампании, присоединиться к масштабной акции.Большинство татарстанцев, по словам Гатауллиной, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, оказали доверие переписному составу и выбрали очную форму переписи. Немалая часть из них пришли на стационарные участки и в МФЦ. Всего, по ее информации, в Татарстане работают более 7,1 тысячи переписчиков, почти 1,2 тысячи контролеров и 58 инструкторов. Весь переписной персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, более 70% из них вакцинированы. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров, которые дежурят в МФЦ, отвечают на вопросы о переписи.Гатауллина отметила, что с момента предыдущей переписи в 2010 году в республике произошли существенные перемены: построено много объектов, проведены крупные международные предприятия, введено большое количество жилья, появились новые туристические объекты и новый город Иннополис.Нынешняя перепись, по ее словам, позволит получить актуальные данные о новых микрорайонах и условиях жизни семей, что позволит органам власти точнее планировать строительство объектов социальной инфраструктуры, коммуникаций, дорог. Информация об уровне образования жителей республики, национальном составе и владении языками позволит формировать национальную, образовательную, культурную и языковую политику.Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до конца этой недели. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года.
https://sn.ria.ru/20211106/orenburg-1757853416.html
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общество, иннополис (татарстан), россия, республика татарстан (татарстан)
19:30 12.11.2021
 

Татарстан лидирует в ПФО по числу прошедших перепись на "Госуслугах"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве
Сотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Татарстан занимает первое месте среди регионов Приволжского федерального округа по числу граждан, принявших участие во всероссийской переписи населения на портале госуслуг, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Татарстану Наталья Гатауллина.
"Татарстан входит в топ ИТ-центров России, являясь одним из лидеров по цифровизации среди регионов страны. По числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, Татарстан находится в первой семерке регионов РФ и лидирует в Приволжском федеральном округе", - сказала Гатауллина журналистам.
Она напомнила, что интернет-перепись продлена по 14 ноября, хотя ранее планировалось завершить ее 8 ноября. Гатауллина призвала жителей республики, до сих пор не принявших участие в переписной кампании, присоединиться к масштабной акции.
Большинство татарстанцев, по словам Гатауллиной, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, оказали доверие переписному составу и выбрали очную форму переписи. Немалая часть из них пришли на стационарные участки и в МФЦ. Всего, по ее информации, в Татарстане работают более 7,1 тысячи переписчиков, почти 1,2 тысячи контролеров и 58 инструкторов. Весь переписной персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, более 70% из них вакцинированы. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров, которые дежурят в МФЦ, отвечают на вопросы о переписи.
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Гатауллина отметила, что с момента предыдущей переписи в 2010 году в республике произошли существенные перемены: построено много объектов, проведены крупные международные предприятия, введено большое количество жилья, появились новые туристические объекты и новый город Иннополис.
Нынешняя перепись, по ее словам, позволит получить актуальные данные о новых микрорайонах и условиях жизни семей, что позволит органам власти точнее планировать строительство объектов социальной инфраструктуры, коммуникаций, дорог. Информация об уровне образования жителей республики, национальном составе и владении языками позволит формировать национальную, образовательную, культурную и языковую политику.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до конца этой недели. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года.

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