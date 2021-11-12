https://ria.ru/20211112/taksi-1758718887.html
"Яндекс" адаптировал заказ такси для незрячих
"Яндекс" адаптировал заказ такси для незрячих - РИА Новости, 12.11.2021
"Яндекс" адаптировал заказ такси для незрячих
"Яндекс" адаптировал "Такси" для незрячих людей, программы экранного доступа теперь озвучивают все, что происходит на экране мобильного устройства или... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:06
2021-11-12T12:06
2021-11-12T12:06
технологии
аркадий волож
яндекс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Яндекс" адаптировал "Такси" для незрячих людей, программы экранного доступа теперь озвучивают все, что происходит на экране мобильного устройства или компьютера, сообщила пресс-служба компании."Приложение "Яндекс Go" и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства", - говорится в сообщении.Программы экранного доступа, например, JAWS для незрячих и слабовидящих или VoiceOver, озвучивают все то, что отображается на экране. Незрячие пользователи сервиса могут самостоятельно на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю."Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса - шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных", - приводятся в сообщении слова руководителя продуктового направления "Яндекс Go" Артема Молчанова."Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,3% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 87% (доля в голосующих акциях - 45,9%).
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технологии, аркадий волож, яндекс
"Яндекс" адаптировал заказ такси для незрячих
"Яндекс" адаптировал заказ такси для незрячих с помощью программы экранного доступа
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
"Яндекс
" адаптировал "Такси" для незрячих людей, программы экранного доступа теперь озвучивают все, что происходит на экране мобильного устройства или компьютера, сообщила пресс-служба компании.
"Приложение "Яндекс Go" и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства", - говорится в сообщении.
Программы экранного доступа, например, JAWS для незрячих и слабовидящих или VoiceOver, озвучивают все то, что отображается на экране. Незрячие пользователи сервиса могут самостоятельно на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю.
"Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса - шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных", - приводятся в сообщении слова руководителя продуктового направления "Яндекс Go" Артема Молчанова.
"Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,3% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 87% (доля в голосующих акциях - 45,9%).