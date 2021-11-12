https://ria.ru/20211112/su-57-1758677189.html

ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник

ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник

В Воздушно-космические силы (ВКС) скоро поступят новые серийные истребители пятого поколения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:41

2021-11-12T03:41

2021-11-12T10:23

безопасность

воздушно-космические силы россии

су-57

россия

новое оружие россии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Воздушно-космические силы (ВКС) скоро поступят новые серийные истребители пятого поколения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Сейчас в Государственном летно-испытательном центре имени В. П. Чкалова продолжаются испытания первого серийного Су-57, который армия получила в ноябре прошлого года. С поставкой новой партии число таких самолетов в Вооруженных силах достигнет пяти.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.К концу 2024 года ВКС должны получить 22 Су-57, к 2028-му их число в войсках планируется довести до 76.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/istrebitel-1758554978.html

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безопасность, воздушно-космические силы россии, су-57, россия