https://ria.ru/20211112/su-57-1758677189.html
ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021
ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
В Воздушно-космические силы (ВКС) скоро поступят новые серийные истребители пятого поколения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:41
2021-11-12T03:41
2021-11-12T10:23
безопасность
воздушно-космические силы россии
су-57
россия
новое оружие россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Воздушно-космические силы (ВКС) скоро поступят новые серийные истребители пятого поколения, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Сейчас в Государственном летно-испытательном центре имени В. П. Чкалова продолжаются испытания первого серийного Су-57, который армия получила в ноябре прошлого года. С поставкой новой партии число таких самолетов в Вооруженных силах достигнет пяти.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.К концу 2024 года ВКС должны получить 22 Су-57, к 2028-му их число в войсках планируется довести до 76.
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безопасность, воздушно-космические силы россии, су-57, россия
03:41 12.11.2021 (обновлено: 10:23 12.11.2021)
ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
ВКС в декабре получат четыре истребителя пятого поколения Су-57, сообщил источник