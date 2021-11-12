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Россия устроит США Армагеддон всего одним ударом
Раскрыт сценарий армагеддона, который Россия устроит Соединенным Штатам - РИА Новости, 12.11.2021
Россия устроит США Армагеддон всего одним ударом
Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:38
2021-11-12T16:14
безопасность
сша
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на американском побережье.Как отмечается в материале, аппарат запускают с подводной лодки. Он оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, поэтому русским не нужно будет беспокоиться о том, что у него закончится топливо: у "Посейдона" будет неограниченный радиус действия. По словам колумниста, это оружие "судного дня" сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику и поражать прибрежные города США. При этом беспилотник гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, уточнил Иствуд.Параллельно с автономной торпедой Россия разрабатывает подводную лодку K-329 "Белгород", добавил он. Как указано в статье, она создана на базе атомных ударных АПЛ типа "Оскар II" по классификации НАТО и будет нести до шести "Посейдонов".О проектировке беспилотного подводного аппарата Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие торпеды могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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безопасность, сша, владимир путин, нато, россия
15:38 12.11.2021 (обновлено: 16:14 12.11.2021)
 
Раскрыт сценарий армагеддона, который Россия устроит Соединенным Штатам

Обозреватель 19Fortyfive Иствуд описал сценарий армагеддона, который Россия устроит США

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Брент Иствуд рассказал о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", с помощью которого Россия сможет "уничтожить все города" на американском побережье.
"Самый опасный дрон, разрабатываемый для российских военных в ближайшие годы, — это "Посейдон". Его планируют поставить в армию в 2027 году. Хотя оружие проектируется всего лишь несколько лет, оно вселяет ужас", — пишет автор.
Как отмечается в материале, аппарат запускают с подводной лодки. Он оснащен ядерной боеголовкой и такой же силовой установкой, поэтому русским не нужно будет беспокоиться о том, что у него закончится топливо: у "Посейдона" будет неограниченный радиус действия. По словам колумниста, это оружие "судного дня" сможет самостоятельно пересекать Северную Атлантику и поражать прибрежные города США. При этом беспилотник гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, уточнил Иствуд.
Параллельно с автономной торпедой Россия разрабатывает подводную лодку K-329 "Белгород", добавил он. Как указано в статье, она создана на базе атомных ударных АПЛ типа "Оскар II" по классификации НАТО и будет нести до шести "Посейдонов".
О проектировке беспилотного подводного аппарата Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие торпеды могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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