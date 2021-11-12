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Во Владикавказе задержали четверых человек после конфликта со стрельбой
Во Владикавказе задержали четверых человек после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 12.11.2021
Во Владикавказе задержали четверых человек после конфликта со стрельбой
Полицейские задержали четверых человек после конфликта со стрельбой во Владикавказе, сообщает МВД по Северной Осетии. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:37
2021-11-12T14:37
происшествия
владикавказ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали четверых человек после конфликта со стрельбой во Владикавказе, сообщает МВД по Северной Осетии."В дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу 10 ноября поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на Карцинском шоссе города Владикавказа, между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Отмечается, на место происшествия незамедлительно прибыло руководство министерства внутренних дел по республике, наружные наряды полиции, несущие службу на данном участке, которые предприняли все необходимые меры для пресечения конфликта и предотвращения нарушения общественного порядка в рамках закона."Сотрудниками полиции установлены и задержаны зачинщики противоправных деяний. Ими оказались четверо жителей республики в возрасте от 21 до 30 лет. Изъятое травматическое оружие направлено на исследование. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - уточнили в МВД.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД Северной Осетии и заинтересованные службы организовали проведение профилактической работы с участниками инцидента и членами их семей по недопущению в дальнейшем противоправных действий.
https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
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происшествия, владикавказ, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика северная осетия - алания, россия
14:37 12.11.2021
 
Во Владикавказе задержали четверых человек после конфликта со стрельбой

Полицейские задержали четверых человек после конфликта со стрельбой во Владикавказе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали четверых человек после конфликта со стрельбой во Владикавказе, сообщает МВД по Северной Осетии.
"В дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу 10 ноября поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на Карцинском шоссе города Владикавказа, между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
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Отмечается, на место происшествия незамедлительно прибыло руководство министерства внутренних дел по республике, наружные наряды полиции, несущие службу на данном участке, которые предприняли все необходимые меры для пресечения конфликта и предотвращения нарушения общественного порядка в рамках закона.
"Сотрудниками полиции установлены и задержаны зачинщики противоправных деяний. Ими оказались четверо жителей республики в возрасте от 21 до 30 лет. Изъятое травматическое оружие направлено на исследование. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - уточнили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД Северной Осетии и заинтересованные службы организовали проведение профилактической работы с участниками инцидента и членами их семей по недопущению в дальнейшем противоправных действий.
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ПроисшествияВладикавказМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Северная Осетия - АланияРоссия
 
 
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