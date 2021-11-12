https://ria.ru/20211112/stena-1758843984.html

Британцы потребовали от Белоруссии построить стену на границе ЕС за свой счет

Британцы потребовали от Минска построить за свой счет стену на границе ЕС - РИА Новости, 12.11.2021

Британцы потребовали от Белоруссии построить стену на границе ЕС за свой счет

Читатели британской Daily Express высказались об отправке военных королевства на границу Белоруссии из-за миграционного кризиса. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:27

2021-11-12T20:27

2021-11-12T21:51

в мире

белоруссия

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской Daily Express высказались об отправке военных королевства на границу Белоруссии из-за миграционного кризиса.Ранее в Министерстве обороны страны подтвердили, что направили небольшую группу военнослужащих для изучения ситуации на месте."Может, британская армия не прочь защитить собственное государство? Просто предположил", — пишет WidowSon."Нужно построить стену и заставить белорусов платить за это!" — считает bollywasher."Нам тоже пришлите польских военных на границу", — сыронизировал breezy."Джонсон отправил туда армию, чтобы убедиться, что мигранты Меркель доберутся до нас", — написал burt brumpet.Летом на границе Белоруссии со странами Евросоюза увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у границы собралось около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/1758789086.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии