https://ria.ru/20211112/stena-1758843984.html
Британцы потребовали от Белоруссии построить стену на границе ЕС за свой счет
Британцы потребовали от Минска построить за свой счет стену на границе ЕС - РИА Новости, 12.11.2021
Британцы потребовали от Белоруссии построить стену на границе ЕС за свой счет
Читатели британской Daily Express высказались об отправке военных королевства на границу Белоруссии из-за миграционного кризиса. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:27
2021-11-12T20:27
2021-11-12T21:51
в мире
белоруссия
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской Daily Express высказались об отправке военных королевства на границу Белоруссии из-за миграционного кризиса.Ранее в Министерстве обороны страны подтвердили, что направили небольшую группу военнослужащих для изучения ситуации на месте."Может, британская армия не прочь защитить собственное государство? Просто предположил", — пишет WidowSon."Нужно построить стену и заставить белорусов платить за это!" — считает bollywasher."Нам тоже пришлите польских военных на границу", — сыронизировал breezy."Джонсон отправил туда армию, чтобы убедиться, что мигранты Меркель доберутся до нас", — написал burt brumpet.Летом на границе Белоруссии со странами Евросоюза увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у границы собралось около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:27 12.11.2021 (обновлено: 21:51 12.11.2021)
Британцы потребовали от Минска построить за свой счет стену на границе ЕС
Читатели Daily Express потребовали от белорусов построить за свой счет стену на границе ЕС
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Читатели британской Daily Express
высказались об отправке военных королевства на границу Белоруссии из-за миграционного кризиса.
Ранее в Министерстве обороны страны подтвердили, что направили небольшую группу военнослужащих для изучения ситуации на месте.
"Может, британская армия не прочь защитить собственное государство? Просто предположил", — пишет WidowSon.
"Польша отправляет войска, Великобритания инженеров. Франция готовится сдаться на всякий случай", — пошутил BillyWhizzzz.
"Нужно построить стену и заставить белорусов платить за это!" — считает bollywasher.
"Нам тоже пришлите польских военных на границу", — сыронизировал breezy.
"Джонсон отправил туда армию, чтобы убедиться, что мигранты Меркель доберутся до нас", — написал burt brumpet.
Летом на границе Белоруссии
со странами Евросоюза
увеличился поток беженцев из государств Ближнего Востока
и Африки
, пытающихся прорваться в Европу
. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у границы собралось около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Литва
, Латвия
и Польша
возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске
все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".