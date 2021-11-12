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Белый дом сообщил о контактах с Украиной по ситуации на границе с Россией
Белый дом сообщил о контактах с Украиной по ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 12.11.2021
Белый дом сообщил о контактах с Украиной по ситуации на границе с Россией
Власти США в последние недели проводили подробные консультации со своими европейскими партнерами, включая Украину, в связи с сообщениями о возросшей активности... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:32
2021-11-12T22:32
2021-11-12T22:32
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россия
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Власти США в последние недели проводили подробные консультации со своими европейскими партнерами, включая Украину, в связи с сообщениями о возросшей активности российских войск у украинской границы, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В последние недели и дни мы проводили подробные консультации с нашими европейскими партнерами и союзниками, включая Украину, по поводу нашей озабоченности в связи с этими сообщениями. В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне последними действиями РФ вблизи украинской границы.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, администрация президента сша, ситуация в днр и лнр, россия
Белый дом сообщил о контактах с Украиной по ситуации на границе с Россией
Белый дом: США в последние недели обсуждали с Украиной ситуацию на границе с Россией