Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации
Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T04:48
2021-11-12T09:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает газета "Коммерсант".Как утверждает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок."Коммерсант" приводит данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться. В ней содержатся паспортная информация, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.Уголовная ответственность, как отмечает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.В октябре в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещали занести в базу "Госуслуг", достигала 15 тысяч рублей.Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в Москве ввели QR-коды для посещения общепита.
https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html
https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4291d29bc2dca0f7a8d60b233d0f08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:48 12.11.2021 (обновлено: 09:47 12.11.2021)
 
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации

"Ъ": данные более 500 тысяч россиян с поддельными справками о вакцинации утекли в Сеть

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает газета "Коммерсант".
Как утверждает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.

"На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона", — говорится в материале.

"Коммерсант" приводит данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться. В ней содержатся паспортная информация, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 17:56Распространение коронавируса
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода
Уголовная ответственность, как отмечает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
В октябре в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещали занести в базу "Госуслуг", достигала 15 тысяч рублей.
Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в Москве ввели QR-коды для посещения общепита.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 02:06Распространение коронавируса
Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19
11:59Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Лента новостейМолния
В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии