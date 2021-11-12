https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html

"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации

"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021

"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации

Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:48

2021-11-12T04:48

2021-11-12T09:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает газета "Коммерсант".Как утверждает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок."Коммерсант" приводит данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться. В ней содержатся паспортная информация, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.Уголовная ответственность, как отмечает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.В октябре в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещали занести в базу "Госуслуг", достигала 15 тысяч рублей.Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в Москве ввели QR-коды для посещения общепита.

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии