04:48 12.11.2021 (обновлено: 09:47 12.11.2021)
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации
"Ъ": данные более 500 тысяч россиян с поддельными справками о вакцинации утекли в Сеть
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, купивших поддельные документы о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу, сообщает газета "Коммерсант".
Как утверждает издание, информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.
"На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона", — говорится в материале.
"Коммерсант" приводит данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться. В ней содержатся паспортная информация, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.
Уголовная ответственность, как отмечает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
В октябре в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, стоимость таких "документов", которые злоумышленники обещали занести в базу "Госуслуг", достигала 15 тысяч рублей.
Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в Москве ввели QR-коды для посещения общепита.