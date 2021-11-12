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Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР - РИА Новости, 12.11.2021
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:41
2021-11-12T18:41
2021-11-12T18:43
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ООН, 12 ноя – РИА Новости. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в Центральноафриканской Республике.Ранее на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда США Ричард Миллс в очередной раз обвинил "лиц, пользующихся поддержкой России" в преступлениях на территории ЦАР."Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся", - сказала Евстигнеева.
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в мире, сша, оон, цар, россия
18:41 12.11.2021 (обновлено: 18:43 12.11.2021)
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР
Зампостпреда Евстигнеева ответила на заявления о российских военных специалистах в ЦАР