https://ria.ru/20211112/spetsialisty-1758820624.html

Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР

Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР - РИА Новости, 12.11.2021

Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:41

2021-11-12T18:41

2021-11-12T18:43

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ООН, 12 ноя – РИА Новости. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в Центральноафриканской Республике.Ранее на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда США Ричард Миллс в очередной раз обвинил "лиц, пользующихся поддержкой России" в преступлениях на территории ЦАР."Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся", - сказала Евстигнеева.

https://ria.ru/20211104/gensek-1757759208.html

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