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Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР - РИА Новости, 12.11.2021
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:41
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сша
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ООН, 12 ноя – РИА Новости. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в Центральноафриканской Республике.Ранее на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда США Ричард Миллс в очередной раз обвинил "лиц, пользующихся поддержкой России" в преступлениях на территории ЦАР."Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся", - сказала Евстигнеева.
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в мире, сша, оон, цар, россия
18:41 12.11.2021 (обновлено: 18:43 12.11.2021)
 
Зампостпреда при ООН ответила на заявления о российских специалистах в ЦАР

Зампостпреда Евстигнеева ответила на заявления о российских военных специалистах в ЦАР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ООН, 12 ноя – РИА Новости. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала безосновательными и голословными обвинения в адрес российских военных специалистов в Центральноафриканской Республике.
Ранее на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда США Ричард Миллс в очередной раз обвинил "лиц, пользующихся поддержкой России" в преступлениях на территории ЦАР.
"Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся", - сказала Евстигнеева.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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