https://ria.ru/20211112/spch-1758726639.html

Глава СПЧ посетил миграционный центр в Сахарово после массовых жалоб

Глава СПЧ посетил миграционный центр в Сахарово после массовых жалоб - РИА Новости, 12.11.2021

Глава СПЧ посетил миграционный центр в Сахарово после массовых жалоб

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетил миграционный центр в Сахарово в Москве после... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:43

2021-11-12T12:43

2021-11-12T12:43

москва

владимир колокольцев

сергей собянин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

мигранты

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетил миграционный центр в Сахарово в Москве после массовых жалоб жителей поселения Сосенское, сообщается на сайте Совета.Ранее Фадеев попросил главу МВД России Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса Единого миграционного центра (ЕМЦ) в деревню Сахарово. В столичной мэрии, в свою очередь, позже рассказали Фадееву, как организовано движение автобусов-экспрессов к миграционному центру."По окончании локдауна советник Президента РФ глава СПЧ Валерий Фадеев, как и обещал, лично посетил ГБУ "Миграционный центр" в Сахарово. Проверить ситуацию на месте он с коллегами по Совету решил после массовых жалоб жителей поселения Сосенское из-за планов перенести в Сахарово Единый миграционный центр из подмосковной деревни Путилково", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что жалобы касались "резиновых квартир", транспортных проблем, нехватки сотрудников полиции и ухудшение криминогенной обстановки. Фадеев "прошел по "пути мигранта". Он проверил, как посетители записываются в очередь, проходят обследования у медиков и сдают экзамен. Отмечается, что, по словам руководства центра, такой путь занимает от двух до четырех часов.Отмечается, что в поступившем в Совет обращении говорится, что численность официально зарегистрированного населения на территории обслуживания отдела полиции, включающего в себя Сосенское, на февраль составляла 147 тысяч человек, при этом с начала 2020 года было зарегистрировано 65 925 иностранцев и лиц без гражданства."А еще надо добавить к этому и другие близлежащие населенные пункты (Мосрентген с населением 22 тысячи человек, Воскресенское – более 6 тысяч человек и Десеновское – более тысячи человек), а также ежедневный поток из 3 тысяч мигрантов, ранее проходивших через ЕМЦ в Путилково. Однако, указанные 65 925 мигрантов - это только зарегистрированы", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что по мнению местных депутатов, число незарегистрированных может быть даже больше.Кроме того, много жалоб поступает и на "резиновые квартиры". На сегодня таких точек около 700. По словам депутатов, правоохранительные органы попросили их предоставить список таких квартир и для начала самим провести выборочную проверку – в итоге информация на 80% подтвердилась. Далее последуют уже рейды полиции."Проблемы, с которыми к нам обратились жители, связаны, скорее, с территорией за пределами Сахарово. Я напомню, что там расположены два очага скопления мигрантов – продовольственный центр "Фуд-сити" и крупнейший в Европе строительный рынок "Славянский мир". Вот на что нужно обратить первоочередное внимание. Совет будет взаимодействовать по этому вопросу с МВД России", - добавляются слова Фадеева.

https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html

https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757541940.html

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москва, владимир колокольцев, сергей собянин, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия