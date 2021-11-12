https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html

В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов

В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов - РИА Новости, 12.11.2021

В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия стекла нескольких автобусов в Спасске-Дальнем Приморского края, когда там не было пассажиров, идет проверка,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T05:28

2021-11-12T05:28

2021-11-12T05:28

происшествия

приморский край

спасск-дальний

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия стекла нескольких автобусов в Спасске-Дальнем Приморского края, когда там не было пассажиров, идет проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.По его словам, полиция устанавливает обстоятельства происшествий и личности причастных к инцидентам. Также устанавливается сумма ущерба, причиненного перевозчикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также полиция просит очевидцев стрельбы или имеющих информацию о происшествии обратиться в дежурную часть МО МВД России "Спасский".

https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

приморский край

спасск-дальний

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, спасск-дальний