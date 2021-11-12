https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов - РИА Новости, 12.11.2021
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
Неизвестные обстреляли из пневматического оружия стекла нескольких автобусов в Спасске-Дальнем Приморского края, когда там не было пассажиров, идет проверка,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T05:28
2021-11-12T05:28
2021-11-12T05:28
происшествия
приморский край
спасск-дальний
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия стекла нескольких автобусов в Спасске-Дальнем Приморского края, когда там не было пассажиров, идет проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.По его словам, полиция устанавливает обстоятельства происшествий и личности причастных к инцидентам. Также устанавливается сумма ущерба, причиненного перевозчикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также полиция просит очевидцев стрельбы или имеющих информацию о происшествии обратиться в дежурную часть МО МВД России "Спасский".
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происшествия, приморский край, спасск-дальний
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
В Спасске-Дальнем Приморского края неизвестные обстреляли несколько автобусов