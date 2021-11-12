https://ria.ru/20211112/solovev-1758677633.html

Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев

Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев - РИА Новости, 12.11.2021

Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев

Дважды Герой Советского Союза, космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:05

2021-11-12T04:05

2021-11-12T08:11

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747540592_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_78dda7e512a6ec6e6a61e84f44112412.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назначен Военно-промышленной комиссией России генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность комиссии."Подтверждаем информацию", - сказали в аппарате, отвечая на соответствующий вопрос.За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211103/raketa-1757552588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия