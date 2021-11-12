Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/solovev-1758677633.html
Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев
Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев - РИА Новости, 12.11.2021
Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев
Дважды Герой Советского Союза, космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T04:05
2021-11-12T08:11
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747540592_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_78dda7e512a6ec6e6a61e84f44112412.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назначен Военно-промышленной комиссией России генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность комиссии."Подтверждаем информацию", - сказали в аппарате, отвечая на соответствующий вопрос.За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211103/raketa-1757552588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747540592_0:113:2048:1649_1920x0_80_0_0_868a8550c1073d8a587299c840292cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
04:05 12.11.2021 (обновлено: 08:11 12.11.2021)
 
Новым генконструктором пилотируемых программ стал космонавт Соловьев

Космонавта Владимира Соловьева назначили новым генконструктором пилотируемых программ

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назначен Военно-промышленной комиссией России генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность комиссии.
"Подтверждаем информацию", - сказали в аппарате, отвечая на соответствующий вопрос.
За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.
С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.
Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-18 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 14:28
"Роскосмос" проведет испытания многоразовой ракеты на новых двигателях
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19
11:59Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Лента новостейМолния
В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии