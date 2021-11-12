https://ria.ru/20211112/sol-1758674985.html

Россиянам назвали норму соли здорового человека

Россиянам назвали норму соли здорового человека - РИА Новости, 12.11.2021

Россиянам назвали норму соли здорового человека

Употребление соли в больших объемах повышает давление и может стать причиной инфаркта или инсульта. Сколько этого вещества позволено в день здоровому человеку,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:12

2021-11-12T02:12

2021-11-12T02:13

общество

здоровье - общество

соль

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Употребление соли в больших объемах повышает давление и может стать причиной инфаркта или инсульта. Сколько этого вещества позволено в день здоровому человеку, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.Из-за чрезмерного количества соли в организме начинает задерживаться вода, это приводит к повышению кровяного давления. Что, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов. Поэтому объем употребляемой соли следует ограничивать, объяснил специалист.Он добавил, что в расчет следует брать не только ту соль, что мы добавляем в пищу, но и то ее количество, которое содержится в готовых продуктах.Тем людям, которые привыкли к насыщенному вкусу блюд, диетолог посоветовал заменять поваренную соль различными аналогами."В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например", – сказал Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210606/sol-1735836013.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, соль