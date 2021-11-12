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Россиянам назвали норму соли здорового человека
Россиянам назвали норму соли здорового человека - РИА Новости, 12.11.2021
Россиянам назвали норму соли здорового человека
Употребление соли в больших объемах повышает давление и может стать причиной инфаркта или инсульта. Сколько этого вещества позволено в день здоровому человеку,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:12
2021-11-12T02:13
общество
здоровье - общество
соль
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Употребление соли в больших объемах повышает давление и может стать причиной инфаркта или инсульта. Сколько этого вещества позволено в день здоровому человеку, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.Из-за чрезмерного количества соли в организме начинает задерживаться вода, это приводит к повышению кровяного давления. Что, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов. Поэтому объем употребляемой соли следует ограничивать, объяснил специалист.Он добавил, что в расчет следует брать не только ту соль, что мы добавляем в пищу, но и то ее количество, которое содержится в готовых продуктах.Тем людям, которые привыкли к насыщенному вкусу блюд, диетолог посоветовал заменять поваренную соль различными аналогами."В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например", – сказал Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, соль
02:12 12.11.2021 (обновлено: 02:13 12.11.2021)
 
Россиянам назвали норму соли здорового человека

Врач Ирышкин сообщил, что употребление большого количества соли способно вызвать инфаркт

© Pixabay / Bru-nOСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Pixabay / Bru-nO
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Употребление соли в больших объемах повышает давление и может стать причиной инфаркта или инсульта. Сколько этого вещества позволено в день здоровому человеку, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин.
Из-за чрезмерного количества соли в организме начинает задерживаться вода, это приводит к повышению кровяного давления. Что, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов. Поэтому объем употребляемой соли следует ограничивать, объяснил специалист.
"Норма потребления соли – это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки", – отметил Олег Ирышкин.
Он добавил, что в расчет следует брать не только ту соль, что мы добавляем в пищу, но и то ее количество, которое содержится в готовых продуктах.
Тем людям, которые привыкли к насыщенному вкусу блюд, диетолог посоветовал заменять поваренную соль различными аналогами.
"В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например", – сказал Олег Ирышкин в интервью радио Sputnik.
Соль - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 02:08
Россиянам рассказали, какую соль надо есть
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСоль
 
 
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