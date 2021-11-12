https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758838251.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:58

2021-11-12T19:58

2021-11-12T19:58

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

российская академия наук

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757391087_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_ee38316d1c157888368cbaf6623fb8df.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чазова.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Уход из жизни человека – это большое горе. Но когда уходят такие люди, как Евгений Иванович Чазов, это невосполнимая утрата для медицины, науки, родных и близких. Для всех нас", - говорится в тексте телеграммы.Мишустин отметил профессионализм и талант академика и его вклад в медицинское сообщество на долгие годы вперед.

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

https://ria.ru/20190607/1555382354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российская академия наук, михаил мишустин, россия