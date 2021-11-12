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https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758838251.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:58
2021-11-12T19:58
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
российская академия наук
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чазова.Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Уход из жизни человека – это большое горе. Но когда уходят такие люди, как Евгений Иванович Чазов, это невосполнимая утрата для медицины, науки, родных и близких. Для всех нас", - говорится в тексте телеграммы.Мишустин отметил профессионализм и талант академика и его вклад в медицинское сообщество на долгие годы вперед.
https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российская академия наук, михаил мишустин, россия
19:58 12.11.2021
 
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Премьер-министр Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Чазова

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во врем встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во врем встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Евгения Чазова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чазова.
Академик РАН и РАМН Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 17:21
Биография Евгения Чазова
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
"Уход из жизни человека – это большое горе. Но когда уходят такие люди, как Евгений Иванович Чазов, это невосполнимая утрата для медицины, науки, родных и близких. Для всех нас", - говорится в тексте телеграммы.
Мишустин отметил профессионализм и талант академика и его вклад в медицинское сообщество на долгие годы вперед.
Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
7 июня 2019, 16:27
Путин наградил директора Национального центра кардиологии Чазова
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Российская академия наукМихаил МишустинРоссия
 
 
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