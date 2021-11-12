18:21 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
Управделами президента выразил соболезнования в связи со смертью Чазова
Управделами президента Колпаков: наследие академика РАН Чазова будет бережно храниться
© Фото : предоставлено управлением делами президента РФУправляющий делами президента РФ Александр Колпаков
© Фото : предоставлено управлением делами президента РФ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наследие основоположника кремлевской медицины Евгения Чазова будет бережно храниться и приумножаться во всех медицинских учреждениях системы управделами президента России, сказал РИА Новости управляющий делами президента Александр Колпаков, выразив соболезнования в связи с кончиной академика.
Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
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"Евгений Иванович был основоположником кремлевской медицины, выдающимся государственным деятелем и врачом с большой буквы. Он заложил основы системы охраны здоровья и профилактики, а также медицинской санаторно-курортной реабилитации в системе управления делами президента России. Евгений Иванович внедрял и продвигал отечественную науку в клиническую практику", - сказал Колпаков.
"Наследие, оставшееся от Евгения Ивановича Чазова, будет бережно храниться и приумножаться во всех медицинских учреждениях системы управления делами президента", - добавил он.
Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
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