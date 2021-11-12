https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758817034.html

Управделами президента выразил соболезнования в связи со смертью Чазова

Управделами президента выразил соболезнования в связи со смертью Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Управделами президента выразил соболезнования в связи со смертью Чазова

Наследие основоположника кремлевской медицины Евгения Чазова будет бережно храниться и приумножаться во всех медицинских учреждениях системы управделами... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:21

2021-11-12T18:21

2021-11-12T18:33

общество

управление делами президента рф

российская академия наук

александр колпаков

россия

евгений чазов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наследие основоположника кремлевской медицины Евгения Чазова будет бережно храниться и приумножаться во всех медицинских учреждениях системы управделами президента России, сказал РИА Новости управляющий делами президента Александр Колпаков, выразив соболезнования в связи с кончиной академика.Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Евгений Иванович был основоположником кремлевской медицины, выдающимся государственным деятелем и врачом с большой буквы. Он заложил основы системы охраны здоровья и профилактики, а также медицинской санаторно-курортной реабилитации в системе управления делами президента России. Евгений Иванович внедрял и продвигал отечественную науку в клиническую практику", - сказал Колпаков."Наследие, оставшееся от Евгения Ивановича Чазова, будет бережно храниться и приумножаться во всех медицинских учреждениях системы управления делами президента", - добавил он.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.

https://ria.ru/20190607/1555382354.html

https://ria.ru/20211112/chazov-1758802655.html

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общество, управление делами президента рф, российская академия наук, александр колпаков, россия, евгений чазов