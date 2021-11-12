https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html

Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:01

2021-11-12T16:01

2021-11-12T18:33

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

татьяна голикова

российская академия наук

евгений чазов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, отметив, что уход из жизни этого выдающегося врача - невосполнимая утрата для России.Вклад, который Чазов внес в развитие кардиологии, по-настоящему огромен, отметила Голикова. Она отметила, что многочисленные награды, которых был удостоен ученый не только в России, но и за рубежом, лишь подтверждают масштаб его таланта. За годы врачебной практики Чазов помог тысячам пациентов, а открытые им методы диагностики и лечения болезней сердца позволили сохранить миллионы жизней по всему миру, подчеркнула вице-премьер."В свое время мне выпала честь работать с Евгением Ивановичем, и этот важный период я неизменно вспоминаю с теплотой в сердце. Мне повезло узнать его не только как блестящего профессионала, но и как прекрасного человека, обладающего безграничными знаниями и мудростью. Светлая память об этом уникальном враче и человеке будет вечно жить в моем сердце", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20190607/1555382354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), татьяна голикова, российская академия наук, евгений чазов