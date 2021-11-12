https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:01
2021-11-12T16:01
2021-11-12T18:33
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
татьяна голикова
российская академия наук
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, отметив, что уход из жизни этого выдающегося врача - невосполнимая утрата для России.Вклад, который Чазов внес в развитие кардиологии, по-настоящему огромен, отметила Голикова. Она отметила, что многочисленные награды, которых был удостоен ученый не только в России, но и за рубежом, лишь подтверждают масштаб его таланта. За годы врачебной практики Чазов помог тысячам пациентов, а открытые им методы диагностики и лечения болезней сердца позволили сохранить миллионы жизней по всему миру, подчеркнула вице-премьер."В свое время мне выпала честь работать с Евгением Ивановичем, и этот важный период я неизменно вспоминаю с теплотой в сердце. Мне повезло узнать его не только как блестящего профессионала, но и как прекрасного человека, обладающего безграничными знаниями и мудростью. Светлая память об этом уникальном враче и человеке будет вечно жить в моем сердце", - добавила Голикова.
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), татьяна голикова, российская академия наук, евгений чазов
16:01 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Голикова назвала уход из жизни академика РАН Чазова невосполнимой утратой для страны
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
выразила соболезнования в связи со смертью академика РАН
, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, отметив, что уход из жизни этого выдающегося врача - невосполнимая утрата для России
.
"Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Ивановича Чазова, легенды отечественной кардиологии, которому все мы обязаны нашей системой лечения больных инфарктом миокарда, самой совершенной в мире. Уход из жизни этого выдающегося врача и ученого с мировым именем – это невосполнимая утрата для нашей страны и для всего медицинского сообщества", - отмечается в соболезновании, предоставленном аппаратом вице-премьера.
Вклад, который Чазов внес в развитие кардиологии, по-настоящему огромен, отметила Голикова. Она отметила, что многочисленные награды, которых был удостоен ученый не только в России, но и за рубежом, лишь подтверждают масштаб его таланта. За годы врачебной практики Чазов помог тысячам пациентов, а открытые им методы диагностики и лечения болезней сердца позволили сохранить миллионы жизней по всему миру, подчеркнула вице-премьер.
"В свое время мне выпала честь работать с Евгением Ивановичем, и этот важный период я неизменно вспоминаю с теплотой в сердце. Мне повезло узнать его не только как блестящего профессионала, но и как прекрасного человека, обладающего безграничными знаниями и мудростью. Светлая память об этом уникальном враче и человеке будет вечно жить в моем сердце", - добавила Голикова.