ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
ФСИН попросила заменить условные исправительные работы экс-юристу ФБК* Соболь реальными
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
"В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сказали в суде.
В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.
По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
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Кроме того, Соболь приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что она в августе улетела в Стамбул. Как отмечал юрист Максим Пашков, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
8 августа, 17:29RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет