https://ria.ru/20211112/sobol-1758711330.html

ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными

ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными - РИА Новости, 12.11.2021

ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными

ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:41

2021-11-12T11:41

2021-11-12T11:41

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

фонд борьбы с коррупцией

любовь соболь

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы."В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сказали в суде.В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что она в августе улетела в Стамбул. Как отмечал юрист Максим Пашков, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html

https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html

https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия