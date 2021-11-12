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ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными - РИА Новости, 12.11.2021
ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:41
2021-11-12T11:41
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы."В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сказали в суде.В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что она в августе улетела в Стамбул. Как отмечал юрист Максим Пашков, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия
11:41 12.11.2021
 
ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными

ФСИН попросила заменить условные исправительные работы экс-юристу ФБК* Соболь реальными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСИН просит заменить условные исправительные работы, назначенные экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
"В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сказали в суде.
Глава профсоюза Альянс врачей (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева у Преображенского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:39
Суд приговорил главу "Альянса врачей"* Васильеву к году ограничения свободы
В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.
По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, подозреваемая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:45
Ярмыш обжаловала приговор
Кроме того, Соболь приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что она в августе улетела в Стамбул. Как отмечал юрист Максим Пашков, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 17:29
RT: Соболь покинула Россию, несмотря на запрет
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Фонд борьбы с коррупциейЛюбовь СобольРоссия
 
 
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