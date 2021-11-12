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В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков
В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков
Снегопад в Москве закончится к середине дня в пятницу, выпадет 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:00
2021-11-12T11:00
2021-11-12T11:49
москва
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к середине дня в пятницу, выпадет 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем в районе 3-5 миллиметров при месячной норме 5 миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится. 3-5 миллиметров - это около 10% месячной нормы", - рассказал Синенков.В ночь на четверг в Москве прошёл ледяной дождь, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному, северному сектору, сообщали РИА Новости в "Фобосе". Также синоптики прогнозировали сильный снегопад в пятницу утром.
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РИА Новости
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москва, центр "фобос", погода, александр синенков
11:00 12.11.2021 (обновлено: 11:49 12.11.2021)
В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков
Синоптик Синенков: в Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков