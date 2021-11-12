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В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков

В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.11.2021

В Москве выпадет около десяти процентов месячной нормы осадков

Снегопад в Москве закончится к середине дня в пятницу, выпадет 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:00

2021-11-12T11:00

2021-11-12T11:49

москва

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к середине дня в пятницу, выпадет 10% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем в районе 3-5 миллиметров при месячной норме 5 миллиметров. Уже к середине дня снегопад в столице закончится. 3-5 миллиметров - это около 10% месячной нормы", - рассказал Синенков.В ночь на четверг в Москве прошёл ледяной дождь, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному, северному сектору, сообщали РИА Новости в "Фобосе". Также синоптики прогнозировали сильный снегопад в пятницу утром.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, александр синенков