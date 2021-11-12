https://ria.ru/20211112/smertnost-1758833782.html

Голикова назвала долю коронавируса в избыточной смертности

Голикова назвала долю коронавируса в избыточной смертности - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова назвала долю коронавируса в избыточной смертности

Доля коронавируса среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:36

2021-11-12T19:36

2021-11-12T19:36

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доля коронавируса среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы, к сожалению, фиксируем достаточно серьезные показатели смертности, и за девять месяцев 2021 года, январь-сентябрь – это данные, по которым мы имеем официальную статистику, – из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид. Сегодня мы можем смело сказать, что это серьезно влияет на потерю каждой из наших семей, но и на общую демографическую ситуацию", – сказала она на брифинге

https://ria.ru/20211112/kody-1758823212.html

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2021

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