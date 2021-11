https://ria.ru/20211112/smash-1758790855.html

Воссоединение Smash!!: Лазарев и Топалов анонсировали совместную песню

Сергей Лазарев и Влад Топалов анонсировали совместную песню через 17 лет после распада группы Smash!! Артисты разместили в социальных сетях общее видео. РИА Новости, 12.11.2021

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сергей Лазарев и Влад Топалов анонсировали совместную песню через 17 лет после распада группы Smash!! Артисты разместили в социальных сетях общее видео.Группа существовала с 2000 по 2006 годы. За шесть лет совместной работы у коллектива вышли хиты "Молитва", "Should have loved you more", Belle, "The one to cry" и другие.Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый артист продолжил строить сольную карьеру. Спустя время музыканты помирились.Это не первое воссоединение группы – певцы уже появлялись вместе на сцене, но исполняли старые хиты. Оба заявляли, что хотят выпустить новый дуэт, но при этом жаловались на отсутствие достойного материала.

