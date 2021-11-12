https://ria.ru/20211112/skeletons-1758763813.html
В Перу археологи обнаружили массовое захоронение XV века
В Перу археологи обнаружили массовое захоронение XV века - РИА Новости, 12.11.2021
В Перу археологи обнаружили массовое захоронение XV века
Археологи обнаружили в древнем перуанском городе Чан-Чан массовое захоронение, датируемое примерно XV веком, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:17
2021-11-12T18:17
2021-11-12T18:17
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в древнем перуанском городе Чан-Чан массовое захоронение, датируемое примерно XV веком, сообщает Daily Mail. Останки примерно 30 человек нашли в могиле площадью около десяти квадратных метров. По словам археолога Синтии Куэва, большинство костей принадлежит женщинам не старше 30 лет. Остальные — мужчины и дети.Исследователи также отметили, что хотя большинство ранее обнаруженных захоронений в этом районе — результат жертвоприношений, эти тела были похоронены вскоре после естественной смерти.Пока у экспертов нет никаких свидетельств того, что действительно произошло на этом месте. Но они полагают, что в могиле погребены представители элиты того времени. В будущем исследователи планируют провести тесты, чтобы определить причину смерти каждого человека, и больше узнать об этом захоронении.
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археология, новости культуры, перу
В Перу археологи обнаружили массовое захоронение XV века
В древнем перуанском городе археологи обнаружили массовое захоронение XV века
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Археологи обнаружили в древнем перуанском городе Чан-Чан массовое захоронение, датируемое примерно XV веком, сообщает
Daily Mail.
Останки примерно 30 человек нашли в могиле площадью около десяти квадратных метров.
По словам археолога Синтии Куэва, большинство костей принадлежит женщинам не старше 30 лет. Остальные — мужчины и дети.
Исследователи также отметили, что хотя большинство ранее обнаруженных захоронений в этом районе — результат жертвоприношений, эти тела были похоронены вскоре после естественной смерти.
Пока у экспертов нет никаких свидетельств того, что действительно произошло на этом месте. Но они полагают, что в могиле погребены представители элиты того времени.
В будущем исследователи планируют провести тесты, чтобы определить причину смерти каждого человека, и больше узнать об этом захоронении.