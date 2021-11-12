https://ria.ru/20211112/siriya-1758690986.html

В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности

В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности - РИА Новости, 12.11.2021

В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности

Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:35

2021-11-12T09:35

2021-11-12T09:35

война в сирии

экономика

сирия

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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года."Идет восстановление. Частный сектор заново построил свои заводы, и многие уже работают, введены в эксплуатацию и новые предприятия… Можно сказать, мы восстановили более 50%", - сказал министр.Говоря о текстильной промышленности, которая являлась одной из основных направлений сирийского производства на ряду с продуктами питания и фармацевтикой, министр рассказал, что восстановлено около 40% производственных мощностей."В период с 2000 по 2010 год средний объем производства шерсти варьировался от 400 до 500 тысяч тон в год. В прошлом году текстильные фабрики получили не больше 14 тысяч тон", - добавил Саббаг.По словам министра, такой низкий показатель связан не только с разрушением террористами заводов и фабрик в годы войны - большие территории Сирии, где собирается урожай для текстильной промышленности, по-прежнему не контролируются властями.

https://ria.ru/20211112/siriya-1758676365.html

https://ria.ru/20211109/lavrov-1758219993.html

сирия

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экономика, сирия