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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211112/siriya-1758690986.html
В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности
В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности - РИА Новости, 12.11.2021
В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности
Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:35
2021-11-12T09:35
война в сирии
экономика
сирия
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года."Идет восстановление. Частный сектор заново построил свои заводы, и многие уже работают, введены в эксплуатацию и новые предприятия… Можно сказать, мы восстановили более 50%", - сказал министр.Говоря о текстильной промышленности, которая являлась одной из основных направлений сирийского производства на ряду с продуктами питания и фармацевтикой, министр рассказал, что восстановлено около 40% производственных мощностей."В период с 2000 по 2010 год средний объем производства шерсти варьировался от 400 до 500 тысяч тон в год. В прошлом году текстильные фабрики получили не больше 14 тысяч тон", - добавил Саббаг.По словам министра, такой низкий показатель связан не только с разрушением террористами заводов и фабрик в годы войны - большие территории Сирии, где собирается урожай для текстильной промышленности, по-прежнему не контролируются властями.
https://ria.ru/20211112/siriya-1758676365.html
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экономика, сирия
09:35 12.11.2021
 
В Сирии восстановили более половины продовольственной промышленности

Сирия восстановила более половины разрушенных заводов и фабрик продовольственного сектора

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : SANA
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Сирия восстановила более 50% заводов и фабрик продовольственного сектора, разрушенные в ходе войны, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
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"Идет восстановление. Частный сектор заново построил свои заводы, и многие уже работают, введены в эксплуатацию и новые предприятия… Можно сказать, мы восстановили более 50%", - сказал министр.
Говоря о текстильной промышленности, которая являлась одной из основных направлений сирийского производства на ряду с продуктами питания и фармацевтикой, министр рассказал, что восстановлено около 40% производственных мощностей.
"В период с 2000 по 2010 год средний объем производства шерсти варьировался от 400 до 500 тысяч тон в год. В прошлом году текстильные фабрики получили не больше 14 тысяч тон", - добавил Саббаг.
По словам министра, такой низкий показатель связан не только с разрушением террористами заводов и фабрик в годы войны - большие территории Сирии, где собирается урожай для текстильной промышленности, по-прежнему не контролируются властями.
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