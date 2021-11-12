https://ria.ru/20211112/siriya-1758689193.html

В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны

В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны - РИА Новости, 12.11.2021

В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны

Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:17

2021-11-12T09:17

2021-11-12T09:17

война в сирии

в мире

алеппо

сша

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg

ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."Ущерб промышленности частного и государственного секторов по оценке на конец 2019 года превысил 23,5 миллиарда долларов", - сказал Саббаг.По словам министра, в большей степени разрушены промышленные объекты нефтяной отрасли. "Но помимо этого, были целенаправленные действия по разрушению промышленных объектов, ориентированных на производство продуктов питания и лекарств, которые имели стратегическое значения и напрямую влияли на жизнь граждан", - добавил он.Саббаг отметил, что серьезный ущерб нанесен текстильной промышленности и в первую очередь в провинции Алеппо, где практически полностью были разрушены и разграблены террористами частные и государственные фабрики.Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.

https://ria.ru/20211102/siriya-1757416477.html

алеппо

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алеппо, сша, сирия