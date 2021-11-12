https://ria.ru/20211112/siriya-1758689193.html
В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны
В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны - РИА Новости, 12.11.2021
В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны
Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:17
2021-11-12T09:17
2021-11-12T09:17
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный сирийской промышленности государственного и частного сектора с начала войны, превысил 23,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."Ущерб промышленности частного и государственного секторов по оценке на конец 2019 года превысил 23,5 миллиарда долларов", - сказал Саббаг.По словам министра, в большей степени разрушены промышленные объекты нефтяной отрасли. "Но помимо этого, были целенаправленные действия по разрушению промышленных объектов, ориентированных на производство продуктов питания и лекарств, которые имели стратегическое значения и напрямую влияли на жизнь граждан", - добавил он.Саббаг отметил, что серьезный ущерб нанесен текстильной промышленности и в первую очередь в провинции Алеппо, где практически полностью были разрушены и разграблены террористами частные и государственные фабрики.Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
https://ria.ru/20211102/siriya-1757416477.html
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в мире, алеппо, сша, сирия
В Сирии подсчитали ущерб промышленности за время войны
Министр Саббаг: ущерб промышленности Сирии за годы войны превысил 23,5 миллиарда долларов