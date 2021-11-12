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В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
В Сирии планируют начать производство "Спутник V" - РИА Новости, 12.11.2021
В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:05
2021-11-12T03:05
распространение коронавируса
в мире
сирия
россия
коронавирус covid-19
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - сказал Саббаг.По словам министра, планируется сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для начала производства вакцины. "Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии", - добавил он.
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в мире, сирия, россия, коронавирус covid-19
03:05 12.11.2021
 
В Сирии планируют начать производство "Спутник V"

В Сирии планируют начать производство вакцины от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг.
"В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - сказал Саббаг.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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"Спутник V" вернул России позиции страны-лидера по вакцинам, заявил эксперт
По словам министра, планируется сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для начала производства вакцины. "Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии", - добавил он.
 
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