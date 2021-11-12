https://ria.ru/20211112/siriya-1758676365.html
В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
В Сирии планируют начать производство "Спутник V" - РИА Новости, 12.11.2021
В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:05
2021-11-12T03:05
2021-11-12T03:05
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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - сказал Саббаг.По словам министра, планируется сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для начала производства вакцины. "Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии", - добавил он.
https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758374917.html
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в мире, сирия, россия, коронавирус covid-19
В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
В Сирии планируют начать производство вакцины от коронавируса "Спутник V"