https://ria.ru/20211112/siriya-1758676365.html

В Сирии планируют начать производство "Спутник V"

В Сирии планируют начать производство "Спутник V" - РИА Новости, 12.11.2021

В Сирии планируют начать производство "Спутник V"

Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:05

2021-11-12T03:05

2021-11-12T03:05

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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Зияд Саббаг."В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", - сказал Саббаг.По словам министра, планируется сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для начала производства вакцины. "Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии", - добавил он.

https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758374917.html

сирия

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2021

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в мире, сирия, россия, коронавирус covid-19