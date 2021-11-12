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Глава Адыгеи поручил построить новые школы
Глава Адыгеи поручил построить новые школы - РИА Новости, 12.11.2021
Глава Адыгеи поручил построить новые школы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдал ряд поручений о строительстве в Тахтамукайском районе новых школ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:07
2021-11-12T23:07
2021-11-12T23:07
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдал ряд поручений о строительстве в Тахтамукайском районе новых школ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов совершил рабочую поездку в Тахтамукайский район, где прошло обсуждение вопросов возведения новых образовательных объектов. Отмечается, что строительство школ было одной из тем ранее прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Адыгеи."Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу по созданию комфортных условий для обучения детей. Для её выполнения федеральный центр дает нам необходимые инструменты. При поддержке Правительства РФ за последние годы в республике реализован ряд масштабных проектов по развитию системы образования, строительству новых современных школ", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.Сообщается, что глава Адыгеи поручил республиканскому минобру особое внимание уделить Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения и растёт потребность в новых объектах образования."В связи с этим принято решение о строительстве в ближайшие два года в Тахтамукайском районе четырех новых школ. Как пояснил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в пгт Яблоновский будут построены две новые школы - на 1100 мест каждая. Возведение первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта – в 2023 году. В следующем году также начнется строительство еще одной школы на 1100 мест в ауле Новая Адыгея и школы на 250 мест – в ауле Старобжегокай", - добавляется в релизе.Кумпилов поручил в кратчайшие сроки провести работу по привязке проектов к местности, подготовить всю необходимую аукционную документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов, говорится в сообщении.
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общество, республика адыгея, тахтамукайский район, владимир путин, мурат кумпилов, россия
Глава Адыгеи поручил построить новые школы
Глава Адыгеи Кумпилов поручил построить новые школы в Тахтамукайском районе
КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
отдал ряд поручений о строительстве в Тахтамукайском районе
новых школ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов совершил рабочую поездку в Тахтамукайский район, где прошло обсуждение вопросов возведения новых образовательных объектов. Отмечается, что строительство школ было одной из тем ранее прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина
с главой Адыгеи.
"Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу по созданию комфортных условий для обучения детей. Для её выполнения федеральный центр дает нам необходимые инструменты. При поддержке Правительства РФ за последние годы в республике реализован ряд масштабных проектов по развитию системы образования, строительству новых современных школ", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Сообщается, что глава Адыгеи поручил республиканскому минобру особое внимание уделить Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения и растёт потребность в новых объектах образования.
"В связи с этим принято решение о строительстве в ближайшие два года в Тахтамукайском районе четырех новых школ. Как пояснил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в пгт Яблоновский будут построены две новые школы - на 1100 мест каждая. Возведение первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта – в 2023 году. В следующем году также начнется строительство еще одной школы на 1100 мест в ауле Новая Адыгея и школы на 250 мест – в ауле Старобжегокай", - добавляется в релизе.
Кумпилов поручил в кратчайшие сроки провести работу по привязке проектов к местности, подготовить всю необходимую аукционную документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов, говорится в сообщении.