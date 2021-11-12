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Пользователи TikTok в США пожаловались на сбои
Пользователи TikTok в США пожаловались на сбои - РИА Новости, 12.11.2021
Пользователи TikTok в США пожаловались на сбои
Пользователи TikTok в США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:30
2021-11-12T17:30
2021-11-12T17:30
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи TikTok в США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 16.50 мск, на данный момент из США поступило более 13 тысяч жалоб. В других странах наблюдаются лишь немногочисленные сбои.Большинство пользователей (51%) жалуются на работу приложения, 29% отмечают проблемы с новостной лентой, 21% - с соединением с сервером.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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в мире, сша, китай, tiktok
Пользователи TikTok в США пожаловались на сбои
Downdetector: пользователи TikTok в США пожаловались на сбои в работе соцсети