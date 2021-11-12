https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758837644.html
Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19
Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19
Сертификат вакцинированного от коронавируса теперь содержит три позиции: вакцинацию или ревакцинацию, перенесенную болезнь, медотвод, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:54
2021-11-12T19:54
2021-11-12T19:54
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сертификат вакцинированного от коронавируса теперь содержит три позиции: вакцинацию или ревакцинацию, перенесенную болезнь, медотвод, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу."Теперь сертификат вакцинированного содержит три позиции - это вакцинация или ревакцинация, перенесенная болезнь или медотвод", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19
Голикова: сертификаты по COVID-19 содержат три позиции — вакцинация, болезнь и медотвод