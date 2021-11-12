https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758837644.html

Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19

Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова рассказала об изменениях в сертификатах по COVID-19

Сертификат вакцинированного от коронавируса теперь содержит три позиции: вакцинацию или ревакцинацию, перенесенную болезнь, медотвод, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:54

2021-11-12T19:54

2021-11-12T19:54

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сертификат вакцинированного от коронавируса теперь содержит три позиции: вакцинацию или ревакцинацию, перенесенную болезнь, медотвод, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу."Теперь сертификат вакцинированного содержит три позиции - это вакцинация или ревакцинация, перенесенная болезнь или медотвод", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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