https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758798929.html

Минздрав объяснил, когда начинает действовать сертификат после вакцинации

Минздрав объяснил, когда начинает действовать сертификат после вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021

Минздрав объяснил, когда начинает действовать сертификат после вакцинации

При повторной вакцинации "Спутником Лайт" или вакцинации переболевших сертификат начинает действовать в день прививки, заявил помощник главы Минздрава РФ... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:11

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. При повторной вакцинации "Спутником Лайт" или вакцинации переболевших сертификат начинает действовать в день прививки, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов журналистам.По его словам, сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" начинает действовать через 21 день после прививки. При вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами сертификат активируется сразу после введения второго компонента – обычно через 21 день после введения первого компонента, уточнил он."Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита. При этом если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", - разъяснил помощник главы российского министерства.

https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html

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