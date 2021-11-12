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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:05
2021-11-12T17:52
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт.В то же время Голикова напомнила, что властям необходимо "достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".Сертификат вакцинации от COVID-19 формируется автоматически не позднее, чем через три дня после завершения процедуры. Тогда же становится доступным QR-код, который в этом случае должен действовать в течение года.По данным оперштаба, в России полный курс вакцинации провели около 58 миллионов раз, а уровень коллективного иммунитета составил 49 процентов.Прививка доступна для всех совершеннолетних россиян при отсутствии медицинских противопоказаний.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:05 12.11.2021 (обновлено: 17:52 12.11.2021)
 
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом

Вице-премьер Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт.
"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", — привели ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В то же время Голикова напомнила, что властям необходимо "достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".
Сертификат вакцинации от COVID-19 формируется автоматически не позднее, чем через три дня после завершения процедуры. Тогда же становится доступным QR-код, который в этом случае должен действовать в течение года.
По данным оперштаба, в России полный курс вакцинации провели около 58 миллионов раз, а уровень коллективного иммунитета составил 49 процентов.
Прививка доступна для всех совершеннолетних россиян при отсутствии медицинских противопоказаний.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
04:48Распространение коронавируса
"Ъ": в Сети продают данные покупателей фейковых справок о вакцинации
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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