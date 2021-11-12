https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:05
2021-11-12T17:05
2021-11-12T17:52
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 может стать для россиян таким же важным, как паспорт.В то же время Голикова напомнила, что властям необходимо "достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".Сертификат вакцинации от COVID-19 формируется автоматически не позднее, чем через три дня после завершения процедуры. Тогда же становится доступным QR-код, который в этом случае должен действовать в течение года.По данным оперштаба, в России полный курс вакцинации провели около 58 миллионов раз, а уровень коллективного иммунитета составил 49 процентов.Прививка доступна для всех совершеннолетних россиян при отсутствии медицинских противопоказаний.
https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:05 12.11.2021 (обновлено: 17:52 12.11.2021)
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Вице-премьер Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом