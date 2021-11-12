https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758763983.html

Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной

Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной - РИА Новости, 12.11.2021

Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной

Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:20

2021-11-12T15:20

2021-11-12T15:20

распространение коронавируса

технологии

вакцинация

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ашот оганесян

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в интернете, информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. По данным издания, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения "сертификата", стоимость 1 тысяч строк - 120 долларов."Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным – запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом", - сказал Оганесян, отвечая на вопрос, что пострадавшие от утечки данных могут предпринять.При этом эксперт отметил, что пока достоверность утечки не установлена - система мониторинга даркнета сервиса DLBI появления базы в продаже не зафиксировала, база сразу появилась в телеграм-каналах. Установить реальное положение дел можно только "в рамках следственных мероприятий с участием фигурантов утечки", есть признаки того, что база является скам-продуктом.Тем не менее, основатель сервиса добавил, что всем, чьи данные попали в продажу, стоит быть готовым к проверке их медицинских документов, возможно, придется давать объяснения полиции.

https://ria.ru/20211109/proverka-1758146450.html

https://ria.ru/20211108/sertifikat-1758087403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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