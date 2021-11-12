Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758763983.html
Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной
Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной - РИА Новости, 12.11.2021
Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной
Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:20
2021-11-12T15:20
распространение коронавируса
технологии
вакцинация
московская область (подмосковье)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
ашот оганесян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e48277e632a01f672c352e22e00a898.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в интернете, информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. По данным издания, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения "сертификата", стоимость 1 тысяч строк - 120 долларов."Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным – запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом", - сказал Оганесян, отвечая на вопрос, что пострадавшие от утечки данных могут предпринять.При этом эксперт отметил, что пока достоверность утечки не установлена - система мониторинга даркнета сервиса DLBI появления базы в продаже не зафиксировала, база сразу появилась в телеграм-каналах. Установить реальное положение дел можно только "в рамках следственных мероприятий с участием фигурантов утечки", есть признаки того, что база является скам-продуктом.Тем не менее, основатель сервиса добавил, что всем, чьи данные попали в продажу, стоит быть готовым к проверке их медицинских документов, возможно, придется давать объяснения полиции.
https://ria.ru/20211109/proverka-1758146450.html
https://ria.ru/20211108/sertifikat-1758087403.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88f5f18cb694a7de311c06685f5ed3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, вакцинация, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ашот оганесян, вакцинация россиян от covid-19, сертификат о вакцинации
15:20 12.11.2021
 
Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной

Эксперт Оганесян призвал россиян, купивших поддельные сертификаты, явиться с повинной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в интернете, информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. По данным издания, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения "сертификата", стоимость 1 тысяч строк - 120 долларов.
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 02:20Распространение коронавируса
Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
"Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным – запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом", - сказал Оганесян, отвечая на вопрос, что пострадавшие от утечки данных могут предпринять.
При этом эксперт отметил, что пока достоверность утечки не установлена - система мониторинга даркнета сервиса DLBI появления базы в продаже не зафиксировала, база сразу появилась в телеграм-каналах. Установить реальное положение дел можно только "в рамках следственных мероприятий с участием фигурантов утечки", есть признаки того, что база является скам-продуктом.
Тем не менее, основатель сервиса добавил, что всем, чьи данные попали в продажу, стоит быть готовым к проверке их медицинских документов, возможно, придется давать объяснения полиции.
"И конечно же, им нужно ожидать звонков мошенников, которые будут сообщать о возбуждении дел в связи с подделкой сертификата и требовать отступного за их прекращение", - сказал Оганесян.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:24Распространение коронавируса
РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты
 
Распространение коронавирусаТехнологииВакцинацияМосковская область (Подмосковье)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАшот ОганесянВакцинация россиян от COVID-19Сертификат о вакцинации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
Лента новостейМолния
Турки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту