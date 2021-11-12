Россиян, купивших поддельные сертификаты, призвали явиться с повинной
Эксперт Оганесян призвал россиян, купивших поддельные сертификаты, явиться с повинной
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Купившим поддельный COVID-сертификат россиянам стоит пройти вакцинацию, а также быть готовыми к звонкам мошенников, сообщил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в интернете, информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. По данным издания, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения "сертификата", стоимость 1 тысяч строк - 120 долларов.
"Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным – запастись терпением и проконсультироваться с адвокатом", - сказал Оганесян, отвечая на вопрос, что пострадавшие от утечки данных могут предпринять.
При этом эксперт отметил, что пока достоверность утечки не установлена - система мониторинга даркнета сервиса DLBI появления базы в продаже не зафиксировала, база сразу появилась в телеграм-каналах. Установить реальное положение дел можно только "в рамках следственных мероприятий с участием фигурантов утечки", есть признаки того, что база является скам-продуктом.
Тем не менее, основатель сервиса добавил, что всем, чьи данные попали в продажу, стоит быть готовым к проверке их медицинских документов, возможно, придется давать объяснения полиции.
"И конечно же, им нужно ожидать звонков мошенников, которые будут сообщать о возбуждении дел в связи с подделкой сертификата и требовать отступного за их прекращение", - сказал Оганесян.