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В Ленобласти завели дело по сообщению СМИ о неблагополучной семье
В Ленобласти завели дело по сообщению СМИ о неблагополучной семье - РИА Новости, 12.11.2021
В Ленобласти завели дело по сообщению СМИ о неблагополучной семье
Уголовное дело о халатности возбуждено после сообщения СМИ о том, что малолетние дети проживают в небезопасных условиях в деревне Горбунки в Ленинградской... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:10
2021-11-12T11:10
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после сообщения СМИ о том, что малолетние дети проживают в небезопасных условиях в деревне Горбунки в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.Ранее в ТВ-эфире сообщили, что в муниципальной квартире в деревне Горбунки проживают 10 человек в антисанитарных условиях, в числе которых пятеро малолетних детей."Следственным управлением СК России по Ленинградской области незамедлительно инициирована доследственная проверка и осуществлен выезд на место происшествия в квартиру, где проживает семья. По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района", - сказано в сообщении.Ведомство установило, что 22-летняя неработающая мать четырех малолетних детей 7 лет, 5 лет, 2 года и 11 месяцев неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она не оформила свидетельство о рождении двоим детям и пособия в органе социальной защиты. Ее 7-летний сын не был принят на обучение в школу, двое других детей не ходят в детский сад."Однако должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области ненадлежаще исполнены свои должностные обязанности", - сказано в сообщении. По поручению председателя СК РФ ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210812/rebenok-1745545152.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:10 12.11.2021
 
В Ленобласти завели дело по сообщению СМИ о неблагополучной семье

В Ленинградской области завели уголовное дело после сообщения СМИ о неблагополучной семье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после сообщения СМИ о том, что малолетние дети проживают в небезопасных условиях в деревне Горбунки в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Ранее в ТВ-эфире сообщили, что в муниципальной квартире в деревне Горбунки проживают 10 человек в антисанитарных условиях, в числе которых пятеро малолетних детей.
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"Следственным управлением СК России по Ленинградской области незамедлительно инициирована доследственная проверка и осуществлен выезд на место происшествия в квартиру, где проживает семья. По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района", - сказано в сообщении.
Ведомство установило, что 22-летняя неработающая мать четырех малолетних детей 7 лет, 5 лет, 2 года и 11 месяцев неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она не оформила свидетельство о рождении двоим детям и пособия в органе социальной защиты. Ее 7-летний сын не был принят на обучение в школу, двое других детей не ходят в детский сад.
"Однако должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленинградской области ненадлежаще исполнены свои должностные обязанности", - сказано в сообщении. По поручению председателя СК РФ ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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