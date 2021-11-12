https://ria.ru/20211112/sboy-1758685630.html
В работе Spotify произошел сбой
В работе Spotify произошел сбой - РИА Новости, 12.11.2021
В работе Spotify произошел сбой
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:32
2021-11-12T08:32
2021-11-12T10:29
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 7.51 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США, а также из Великобритании, Ирландии, Гонконга и других стран.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу приложения Spotify, также есть проблемы с поиском, работой сайта и воспроизведением музыки.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 356 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 70 миллионов музыкальных треков.
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технологии, сша, гонконг, ирландия, spotify
08:32 12.11.2021 (обновлено: 10:29 12.11.2021)
В работе Spotify произошел сбой
Пользователи Spotify пожаловались на сбой с поиском и воспроизведением музыки