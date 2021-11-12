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Сбербанк продает долю в совладельце VK
Сбербанк продает долю в совладельце VK - РИА Новости, 12.11.2021
Сбербанк продает долю в совладельце VK
Сбербанк продает Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group). РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:54
2021-11-12T23:35
экономика
технологии
сбербанк россии
газпром-медиа холдинг
газпром
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сбербанк продает Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group)."Сбер" подписал обязывающее соглашение. Как сказано в сообщении банка, сумма сделки составит 12,8 миллиарда рублей. Ее закрытие ожидают в четвертом квартале этого года после получения необходимых согласований.Как отметили в Газпромбанке, покупка АО "МФ Технологии" даст группе "Газпром" синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые, традиционные сервисы и продукты, а также поспособствует "развитию бизнеса в собственных отраслевых сегментах". Существенный потенциал сотрудничества компания видит в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с холдингом "Газпром-медиа", а также в развитии цифровых финансовых сервисов Газпромбанка."МФ Технологии" — совместное предприятие, основная задача которого состоит в реализации проектов в сфере цифровой экономики. Компания контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). В декабре 2019-го Сбербанк сообщил о покупке 36% "МФ Технологий" у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех".
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экономика, технологии, сбербанк россии, газпром-медиа холдинг, газпром
22:54 12.11.2021 (обновлено: 23:35 12.11.2021)
 
Сбербанк продает долю в совладельце VK

Сбербанк подписал соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сбербанк продает Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group).
"Сбер" подписал обязывающее соглашение. Как сказано в сообщении банка, сумма сделки составит 12,8 миллиарда рублей. Ее закрытие ожидают в четвертом квартале этого года после получения необходимых согласований.
Как отметили в Газпромбанке, покупка АО "МФ Технологии" даст группе "Газпром" синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые, традиционные сервисы и продукты, а также поспособствует "развитию бизнеса в собственных отраслевых сегментах". Существенный потенциал сотрудничества компания видит в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с холдингом "Газпром-медиа", а также в развитии цифровых финансовых сервисов Газпромбанка.
"МФ Технологии" — совместное предприятие, основная задача которого состоит в реализации проектов в сфере цифровой экономики. Компания контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). В декабре 2019-го Сбербанк сообщил о покупке 36% "МФ Технологий" у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех".
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ЭкономикаТехнологииСбербанк РоссииГазпром-Медиа ХолдингГазпром
 
 
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