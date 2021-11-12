https://ria.ru/20211112/sberbank-1758858265.html

Сбербанк продает долю в совладельце VK

Сбербанк продает долю в совладельце VK - РИА Новости, 12.11.2021

Сбербанк продает долю в совладельце VK

Сбербанк продает Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group). РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T22:54

2021-11-12T22:54

2021-11-12T23:35

экономика

технологии

сбербанк россии

газпром-медиа холдинг

газпром

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сбербанк продает Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group)."Сбер" подписал обязывающее соглашение. Как сказано в сообщении банка, сумма сделки составит 12,8 миллиарда рублей. Ее закрытие ожидают в четвертом квартале этого года после получения необходимых согласований.Как отметили в Газпромбанке, покупка АО "МФ Технологии" даст группе "Газпром" синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые, традиционные сервисы и продукты, а также поспособствует "развитию бизнеса в собственных отраслевых сегментах". Существенный потенциал сотрудничества компания видит в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с холдингом "Газпром-медиа", а также в развитии цифровых финансовых сервисов Газпромбанка."МФ Технологии" — совместное предприятие, основная задача которого состоит в реализации проектов в сфере цифровой экономики. Компания контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). В декабре 2019-го Сбербанк сообщил о покупке 36% "МФ Технологий" у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех".

https://realty.ria.ru/20210921/sberbank-1751087185.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии, газпром-медиа холдинг, газпром