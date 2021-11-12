https://ria.ru/20211112/sanktsii-1758782465.html

ЕС расширит санкции против Белоруссии в понедельник, сообщил источник

ЕС расширит санкции против Белоруссии в понедельник, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

ЕС расширит санкции против Белоруссии в понедельник, сообщил источник

Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, как ожидается, расширит санкционный режим против Белоруссии без обсуждения, сказал журналистам... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:22

2021-11-12T16:22

2021-11-12T16:41

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, как ожидается, расширит санкционный режим против Белоруссии без обсуждения, сказал журналистам источник в ЕС."Министры в понедельник одобрят. Не будет дискуссии", - сказал он о санкционном режиме по Белоруссии.По словам источника, речь идет о добавлении в санкционный режим нового критерия - за причастность к потоку мигрантов через страну в Евросоюз. Санкции по этому критерию могут налагаться как на физических, так и на юридических лиц, пояснил собеседник журналистов.Говоря о том, могут ли министры в понедельник оформить и список лиц, в отношении которых будут введены ограничения по новому критерию, он сказал: "Не будет решений по этому вопросу".

https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758755624.html

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в мире, белоруссия, евросоюз