Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/samolety-1758671039.html
Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте
Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 12.11.2021
Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте
Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T00:23
2021-11-12T05:24
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e9d9af80f6af5bbde9ceafb2d5ae1c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования 10-11 ноября были опрошены 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 362 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.Так, 54% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане. В свою очередь 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолетах, 2% выступили за такую меру только в самолетах, 1% - только в поездах.Еще 16% россиян затруднились оценить необходимость подобных ограничений. "Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%)", - добавляют авторы исследования.Помимо этого, чаще других такие меры одобряют молодые россияне до 34 лет (30% против 28% среди граждан от 35 до 44 лет и 27% среди граждан в возрасте 45 лет и старше). При этом убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от коронавируса (73% против 35% среди сделавших прививку).
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/kod-1758592241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758432948_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_16b3698fb0f65ee9cfd96cb05cca66f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
00:23 12.11.2021 (обновлено: 05:24 12.11.2021)
 
Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте

Исследование SuperJob: 27 процентов россиян поддерживают введение QR-кодов в поездах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования 10-11 ноября были опрошены 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 362 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
"Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете - 9%", - говорится в исследовании.
Так, 54% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане. В свою очередь 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолетах, 2% выступили за такую меру только в самолетах, 1% - только в поездах.
Проверка QR-кодов в общественных местах в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 18:22Распространение коронавируса
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
Еще 16% россиян затруднились оценить необходимость подобных ограничений. "Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%)", - добавляют авторы исследования.
Помимо этого, чаще других такие меры одобряют молодые россияне до 34 лет (30% против 28% среди граждан от 35 до 44 лет и 27% среди граждан в возрасте 45 лет и старше). При этом убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от коронавируса (73% против 35% среди сделавших прививку).
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 15:44В России
В оперштабе подтвердили проработку законопроектов о QR-кодах на транспорте
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19
11:59Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Лента новостейМолния
В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим числом антител к COVID-19Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии