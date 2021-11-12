https://ria.ru/20211112/samolety-1758671039.html

Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте

Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 12.11.2021

Исследование показало, что треть россиян за введение QR-кодов в транспорте

Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T00:23

2021-11-12T00:23

2021-11-12T05:24

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования 10-11 ноября были опрошены 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 362 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.Так, 54% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане. В свою очередь 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолетах, 2% выступили за такую меру только в самолетах, 1% - только в поездах.Еще 16% россиян затруднились оценить необходимость подобных ограничений. "Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%)", - добавляют авторы исследования.Помимо этого, чаще других такие меры одобряют молодые россияне до 34 лет (30% против 28% среди граждан от 35 до 44 лет и 27% среди граждан в возрасте 45 лет и старше). При этом убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от коронавируса (73% против 35% среди сделавших прививку).

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/kod-1758592241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии