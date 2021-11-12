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Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция

Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 12.11.2021

Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция

Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:26

2021-11-12T16:26

2021-11-12T16:27

владимир путин

атэс

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Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, видео, атэс