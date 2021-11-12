https://ria.ru/20211112/sammit-1758741850.html
Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция
Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 12.11.2021
Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:26
2021-11-12T16:26
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владимир путин
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Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии.
РИА Новости
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LIVE: Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите АТЭС
LIVE: Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите АТЭС
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РИА Новости
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5
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владимир путин, видео, атэс
Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии.
2021-11-12T16:26
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PT11M58S
16:26 12.11.2021 (обновлено: 16:27 12.11.2021)
Саммит АТЭС с участием Владимира Путина. Трансляция
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества под председательством Новой Зеландии.