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https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758817409.html
Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка
Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка - РИА Новости, 12.11.2021
Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка
Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила, что увиделась с... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:26
2021-11-12T18:26
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
ираклий гарибашвили
елизавета ясько
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила, что увиделась с политиком и заявила, что он не прекратил голодовку.Ранее в пятницу Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика. Более месяца назад он начал голодовку, в понедельник его перевели в Глданскую тюремную больницу. В четверг адвокат политика заявил, что экс-президент прекратит голодовку, если будет помещен в подобающее учреждение для реабилитации. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок."Я сегодня четвертый день, как ждала разрешение чтобы с ним увидеться, и я могу сказать, что я сегодня попала… То разрешение, которое я сегодня получила – это по заявлению от него самого на посещение… Сегодня 43-й день его голодовки, он голодовку не прекратил. Вчера он сказал, что готов прекратить (голодовку – ред.) при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой, этого не произошло. То, что я вижу, очень депрессивно, нарушает его права и честь. Я не могу поверить, что такое происходит, но сегодня я видела, в каких условиях он находится и слышала, что, когда мы с ним разговариваем, за окном кричат обидные слова. Сегодня были единичные случаи, все предыдущие дни это было спланированной акцией", - сказала Ясько в эфире телеканала "Украина24".Кроме того, она сообщила, что в пятницу приехал американский адвокат Саакашвили.Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается. В пятницу Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил грузинского премьера допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, ираклий гарибашвили, елизавета ясько
18:26 12.11.2021
 
Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка

Девушка Саакашвили после посещения политика сообщила, что он не прекратил голодовку

© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaСтоп-кадр с видеозаписи, где бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест на приеме у врача
Стоп-кадр с видеозаписи, где бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Special Penitentiary Service of Georgia
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила, что увиделась с политиком и заявила, что он не прекратил голодовку.
Ранее в пятницу Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика. Более месяца назад он начал голодовку, в понедельник его перевели в Глданскую тюремную больницу. В четверг адвокат политика заявил, что экс-президент прекратит голодовку, если будет помещен в подобающее учреждение для реабилитации. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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"Я сегодня четвертый день, как ждала разрешение чтобы с ним увидеться, и я могу сказать, что я сегодня попала… То разрешение, которое я сегодня получила – это по заявлению от него самого на посещение… Сегодня 43-й день его голодовки, он голодовку не прекратил. Вчера он сказал, что готов прекратить (голодовку – ред.) при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой, этого не произошло. То, что я вижу, очень депрессивно, нарушает его права и честь. Я не могу поверить, что такое происходит, но сегодня я видела, в каких условиях он находится и слышала, что, когда мы с ним разговариваем, за окном кричат обидные слова. Сегодня были единичные случаи, все предыдущие дни это было спланированной акцией", - сказала Ясько в эфире телеканала "Украина24".
Кроме того, она сообщила, что в пятницу приехал американский адвокат Саакашвили.
Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается. В пятницу Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре попросил грузинского премьера допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.
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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныИраклий ГарибашвилиЕлизавета Ясько
 
 
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