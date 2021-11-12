Девушка Саакашвили заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму
Девушка Саакашвили заявила, что ее четвертый день не пускают к нему в тюрьму
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ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Девушка заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика.
Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику. Министр юстиции Грузии сообщил, что в случае прекращения голодовки Саакашвили будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание.
"Я четвертый день прихожу к тюрьме. У меня просят непонятные документы и не впускают меня к нему. Это нарушение не только прав Саакашвили, но и моих", - сказала Ясько журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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