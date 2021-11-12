https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758724432.html

Девушка Саакашвили заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму

Девушка Саакашвили заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму - РИА Новости, 12.11.2021

Девушка Саакашвили заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму

Девушка заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что ее... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:34

2021-11-12T12:34

2021-11-12T12:34

в мире

грузия

михаил саакашвили

верховная рада украины

ираклий гарибашвили

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/45/1559264526_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_5bad11ec71e02ed9337fab6d2d4fe196.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя - РИА Новости. Девушка заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика.Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику. Министр юстиции Грузии сообщил, что в случае прекращения голодовки Саакашвили будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание."Я четвертый день прихожу к тюрьме. У меня просят непонятные документы и не впускают меня к нему. Это нарушение не только прав Саакашвили, но и моих", - сказала Ясько журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758693876.html

https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758661756.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, ираклий гарибашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии