Постпред Белоруссии в ООН заявил о стягивании военной техники на границе
Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: ситуация на границе накалена
ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Ситуация на границе Белоруссии, к которой соседние страны стягивают военную технику, накалена – любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.
По его словам, в рамках договоренностей о Союзном государстве уже приняты определенные меры, и российские ВКС совместно с белорусскими начали патрулирование границ.
"Сегодня на совещании президент дал указание министру обороны о том, чтобы Белоруссия адекватно реагировала на усиление военного компонента по ту сторону границы и в Польше, и на Украине, и в других государствах. Президент подчеркнул, что мы ни коим образом не хотим нагнетания обстановки. Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка может привести к крайне трагическим последствиям", - подчеркнул Рыбаков.
"Поэтому было сказано, что мы не бряцаем оружием, мы не пугаем никого, но мы будем отстаивать свои национальные интересы, в том числе и с помощью вооруженных сил Белоруссии совместно с вооруженными силами России в рамках нашего сотрудничества в Союзном государстве", - добавил он.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.