https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html

В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра

В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра - РИА Новости, 12.11.2021

В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра

Спецгруппа минлесхоза Приморья и центра "Амурский тигр" при участии полиции выявила две незаконные рубки леса в районах обитания краснокнижного амурского тигра, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:32

2021-11-12T04:32

2021-11-12T04:32

происшествия

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Спецгруппа минлесхоза Приморья и центра "Амурский тигр" при участии полиции выявила две незаконные рубки леса в районах обитания краснокнижного амурского тигра, нанесшие ущерб в 181 миллион рублей, сообщает центр."Первая незаконная рубка выявлена в Кавалеровском лесничестве в конце октября. Ее организаторы успели заготовить 63 дуба монгольских, два кедра корейских, пихту и липу общим объемом почти 180 кубических метров. Стоимость незаконной заготовки составила более 40 миллионов рублей. Кроме того, при строительстве лесовозной дороги при помощи бульдозера преступники уничтожили до степени прекращения роста 17 деревьев, а также повредили почву на площади 16 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ущерб деревьям и почве при строительстве дороги оценен в 44,5 миллиона рублей. Общий размер вреда составил более 84,5 миллиона рублей. На месте порубки изъяты трактор ТДТ-55 и бульдозер.Вторая рубка выявлена на территории Пластунского участкового лесничества в Тернейском районе. Там незаконно срублено более 620 кубометров дуба монгольского. Ущерб превысил 96 миллионов рублей. На месте изъят трактор."Изъятие у нарушителей техники – доказавшая свою эффективность мера, которая значительно снижает нагрузку на природные комплексы. В особенности это относится к дубу монгольскому и кедру корейскому – культурам, которые напрямую влияют на численность копытных животных и, следовательно, благополучие тигра и местного населения, а в частности охотников и сборщиков дикоросов", - отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.По данным полиции, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Правоохранители ищут причастных к незаконным рубкам.Кедрово-широколиственные леса уссурийской тайги – дом амурского тигра и его кормовой базы – копытных животных. Незаконные рубки наносят местообитаниям животных существенный урон, добавляет Центр "Амурский тигр".

https://ria.ru/20211022/tigr-1755786298.html

https://ria.ru/20210904/tigr-1748655467.html

россия

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происшествия, центр "амурский тигр", россия