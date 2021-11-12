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Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле
Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 12.11.2021
Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле
Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:49
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россия
в мире
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины."Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
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россия, в мире, сша, дмитрий песков
Материал дополняется
12:49 12.11.2021 (обновлено: 13:02 12.11.2021)
 
Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле

Песков: Россия не представляет ни для кого угрозы и развивается своим собственным путем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины.
"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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РоссияВ миреСШАДмитрий Песков
 
 
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