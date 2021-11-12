https://ria.ru/20211112/rossiya-1758728566.html

Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле

Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле - РИА Новости, 12.11.2021

Россия не представляет ни для кого угрозы, подчеркнули в Кремле

Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:49

2021-11-12T12:49

2021-11-12T13:02

россия

в мире

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины."Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, сша, дмитрий песков