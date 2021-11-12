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Россия и Всемирный банк обсудят углеродный эксперимент на Сахалине
Россия и Всемирный банк обсудят углеродный эксперимент на Сахалине - РИА Новости, 12.11.2021
Россия и Всемирный банк обсудят углеродный эксперимент на Сахалине
Россия и Всемирный банк обсуждают возможность привлечения экспертов банка к сахалинскому углеродному эксперименту, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:18
2021-11-12T08:18
экономика
сахалинская область
глазго (город)
владимир путин
всемирный банк
алексей оверчук
россия
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ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Всемирный банк обсуждают возможность привлечения экспертов банка к сахалинскому углеродному эксперименту, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Всемирный банк проявляет большой интерес к сахалинскому углеродному эксперименту. Обсуждается вопрос возможного привлечения экспертов банка к участию в этом проекте на каком-то из его этапов. Существует и еще целый ряд направлений возможного сотрудничества со Всемирным банком, которые мы сегодня обсуждаем", - сказал он.По словам вице-премьера, Россия сегодня не берет займы у Всемирного банка и не планирует это делать.Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
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экономика, сахалинская область, глазго (город), владимир путин, всемирный банк, алексей оверчук, россия
08:18 12.11.2021
 
Россия и Всемирный банк обсудят углеродный эксперимент на Сахалине

Россия и Всемирный банк обсудят привлечение экспертов к углеродному эксперименту

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкГорода России. Холмск
Города России. Холмск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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ГЛАЗГО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Всемирный банк обсуждают возможность привлечения экспертов банка к сахалинскому углеродному эксперименту, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Всемирный банк проявляет большой интерес к сахалинскому углеродному эксперименту. Обсуждается вопрос возможного привлечения экспертов банка к участию в этом проекте на каком-то из его этапов. Существует и еще целый ряд направлений возможного сотрудничества со Всемирным банком, которые мы сегодня обсуждаем", - сказал он.
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По словам вице-премьера, Россия сегодня не берет займы у Всемирного банка и не планирует это делать.
"Вместе с тем, Всемирный банк обладает большими компетенциями, в том числе и по вопросам климата. Планируем в ближайшее время провести совместно с банком рабочий семинар по проблемам климатической повестки", - отметил Оверчук.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
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ЭкономикаСахалинская областьГлазго (город)Владимир ПутинВсемирный банкАлексей ОверчукРоссия
 
 
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