https://ria.ru/20211112/rosneft-1758755072.html
Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза
Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 12.11.2021
Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза
Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 880 миллиардов... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:40
2021-11-12T14:40
2021-11-12T14:40
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роснефть
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 880 миллиардов рублей, сообщает компания."Свободный денежный поток за 9 месяцев 2021 года составил 880 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов), увеличившись год к году в 2,5 раза. Рост свободного денежного потока по отношению к уровню 9 месяцев 2020 года связан со значительным ростом операционного дохода", - говорится в сообщении.
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новости компаний - экономика, роснефть