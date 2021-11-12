https://ria.ru/20211112/rosneft-1758755072.html

Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза

Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 12.11.2021

Свободный денежный поток "Роснефти" в 9 месяцев вырос в 2,5 раза

Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 880 миллиардов... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:40

2021-11-12T14:40

2021-11-12T14:40

новости компаний - экономика

роснефть

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 880 миллиардов рублей, сообщает компания."Свободный денежный поток за 9 месяцев 2021 года составил 880 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов), увеличившись год к году в 2,5 раза. Рост свободного денежного потока по отношению к уровню 9 месяцев 2020 года связан со значительным ростом операционного дохода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210905/rosneft-1748771574.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, роснефть