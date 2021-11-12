https://ria.ru/20211112/reestr-1758850418.html

Минюст объявил одного из основателей "российской ЛГБТ-сети"* иноагентом

Минюст объявил одного из основателей "российской ЛГБТ-сети"* иноагентом - РИА Новости, 12.11.2021

Минюст объявил одного из основателей "российской ЛГБТ-сети"* иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Игоря Кочеткова**, одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети"*,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:24

2021-11-12T21:24

2021-11-12T21:38

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министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Игоря Кочеткова**, одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети"*, сообщается на сайте ведомства.Ранее Минюст внес в реестр незарегистрированных организаций-иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*."Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович**", - говорится в сообщении.Кочетков** является одним из организаторов движения "Российская ЛГБТ-сеть"*.*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20211021/putin-1755671214.html

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2021

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общество, лгбт-сообщество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия